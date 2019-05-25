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Вялая и беззубая: Климкин прокомментировал реакцию МИД РФ на решение Трибунала

Вялая и беззубая: Климкин прокомментировал реакцию МИД РФ на решение Трибунала
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lb.ua

Новости Украины: Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении Трибунала по украинских морякам "вялой и беззубой".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захваченных Россией трех украинских кораблей и 24 моряков.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал глава МИД в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией украинской команды после решения Трибунала в Гамбурге, отметив: "А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги".

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

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В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Все по теме:

РФ, МИД РФ, Украинские моряки, Павел Климкин, агрессия РФ, Международный трибунал, Трибунал ООН.
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