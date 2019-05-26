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Зеленский в новом статусе посетил концерт и опять поцеловал Кошевого в лысину

Зеленский в новом статусе посетил концерт и опять поцеловал Кошевого в лысину
10:02 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский, который 20 мая принял присягу на служение украинскому народу, пришел на концерт "Лиги смеха".

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в новом статусе в субботу, 25 мая, посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец", который прошел в Киеве.

 Как рассказали в социальных сетях зрители, присутствующие на съемках концерта, глава государства вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой. После этого, на сцену вышел новый ведущий популярного развлекательного шоу Евгений Кошевой и отобрал у президента микрофон.

 
 
 
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АААА ПРОСТО БОМБА Дождитесь этого выхода Как вам появление ?)) @zelenskiy_official #2019 #3e #zelenskiy_official #ligasmeha #95 #95квартал #зеленский

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

 

Зеленский притворно возмутился, а затем поцеловал Евгения Кошевого в лысину и пошел смотреть концерт в зал. Новоизбранный президент Украины сел возле своей жены в первом ряду и наслаждался комедийным шоу.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность и стал шестым президентом Украины. Он был приведен к присяге на торжественном заседании ВР. Новому президенту присягнули командующие всех родов войск Вооруженных сил Украины и главы силовых ведомств. В своей инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении выборов через два месяца. До этого президент призвал парламент отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Зеленский также призвал Кабмин уйти в отставку.

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Все по теме:

Президент Украины, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Лига смеха, Президентские выборы в Украине 2019.
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