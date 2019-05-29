Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Федор (Феодор) считается христианским, так как стало использоваться как личное имя среди первых христиан.

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.

На самом деле имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.

От мужского имени Федор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.

Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.

Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.

Обижаться на Федора очень сложно, поскольку даже при поверхностном общении с ним сразу становится ясно, что его основная черта – человеколюбие. К тому же по натуре Федор – философ, считающий, что главное в жизни – это дружеские отношения.

Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.

Федор очень привязан к семье и детям. Возможность завести случайную связь на стороне для этого мужчины очень мала.

Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.

В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.

Поздравления

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

Федор, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Федор, счастья и любви!

Пусть всегда мечты твои

Следом за тобой идут,

И покоя не дадут –

Так что их осуществляй,

Сам желанья исполняй!

Ведь успех приходит к тем,

Не боится кто проблем!

Вас поздравляю, Федор, с именинами!

Пусть жизнь вся Ваша столь неповторимая

Вас радует заботами и счастьем,

Отсутствием тоски и всех ненастий!

Чтоб в сердце радость верная жила,

Чтоб не покинула она Вас никогда!

Желаю много света и добра

Получится у Вас все, знаю я!

Пожелаю тебе, Федор

Я от всей своей души,

Чтобы был ты смел и бодр,

А поступки хороши.

И в семье, и на работе

Будет много доброты.

Пусть на самой светлой ноте

Проживешь без горя ты.