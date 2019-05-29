Именины (День Ангела) Федора: значение имени и поздравления

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.
На самом деле имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.
От мужского имени Федор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.
Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.
Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.
Обижаться на Федора очень сложно, поскольку даже при поверхностном общении с ним сразу становится ясно, что его основная черта – человеколюбие. К тому же по натуре Федор – философ, считающий, что главное в жизни – это дружеские отношения.
Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.
Федор очень привязан к семье и детям. Возможность завести случайную связь на стороне для этого мужчины очень мала.
Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.
В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.
Поздравления
Федор, твой сегодня праздник,
Главный он в твоей судьбе.
Пусть подарков много разных
Преподносит жизнь тебе.
В именины я желаю
Много радостных побед,
Пусть же все, что загадаешь,
Исполняется в момент!
Федор, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Федор, счастья и любви!
Пусть всегда мечты твои
Следом за тобой идут,
И покоя не дадут –
Так что их осуществляй,
Сам желанья исполняй!
Ведь успех приходит к тем,
Не боится кто проблем!
Вас поздравляю, Федор, с именинами!
Пусть жизнь вся Ваша столь неповторимая
Вас радует заботами и счастьем,
Отсутствием тоски и всех ненастий!
Чтоб в сердце радость верная жила,
Чтоб не покинула она Вас никогда!
Желаю много света и добра
Получится у Вас все, знаю я!
Пожелаю тебе, Федор
Я от всей своей души,
Чтобы был ты смел и бодр,
А поступки хороши.
И в семье, и на работе
Будет много доброты.
Пусть на самой светлой ноте
Проживешь без горя ты.