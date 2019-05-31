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Турецкий дипломат Чевик займет пост главы СММ ОБСЕ в Украине

Турецкий дипломат Чевик займет пост главы СММ ОБСЕ в Украине
00:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Эртурула Апакана на посту главы СММ ОБСЕ в Украине сменит турецкий дипломат Яшар Халит Чевик Чевик.

Турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик (Yaşar Halit Çevik) сменит Эртурула Апакана на посту главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Как сообщается на сайте ОБСЕ в четверг, в Вене прошла прощальная церемония для главы СММ посла Апакана, на которой присутствовали действующий председатель Организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Сегодня ОБСЕ воздает должное выдающемуся дипломату, главе СММ ОБСЕ, послу Эртурулу Апакану. Он руководил СММ ОБСЕ в Украине в течение 5 лет с преданностью и человечностью. Мы гордимся тем, что он был частью ОБСЕ и благодарны за его вклад", - говорится в сообщении.

Так Лайчак вручил послу Апакану золотую медаль, которая является высшим признанием словацкой дипломатической службы. В свою очередь генсекретарь ОБСЕ вручил дипломату медаль ОБСЕ.

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"Каждый день наши наблюдатели взаимодействуют с людьми, каждый день они разговаривают с гражданскими лицами на линии соприкосновения, пересекают контрольно-пропускные пункты. Мы говорим с теми, кто продолжает работать для своих сообществ, чтобы поддерживать связь, несмотря на разногласия", - сказал Апакан о работе миссии наблюдателей. В ОБСЕ отметили, что Апакана на посту главного наблюдателя СММ сменит турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.

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СММ ОБСЕ, Эртуруль Апакан, Яшар Халит Чевик, Турецкий дипломат.
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