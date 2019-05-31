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Смешные тосты на празднование крестин

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Смешные тосты на празднование крестин
09:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Крещение — обряд принятия человека в лоно церкви, а вот крестины - это празднование события крещения.

Тосты на крестины. Столь важная часть жизни как крестины должна быть достойно отмечена. Тосты по случаю крестин помогут вам поздравить крестных и крестника, родителей и близких с этим знаменательным событием.

 

Мои родные, поздравляем

Со светлым таинством крестин.

От всей души мы вам желаем,

Чтоб впереди был путь один —

Наполненный любовью светом,

Удачей миром теплотой,

Чтоб радость дом ваш наполняла,

Текла к вам чистою рекой.

Чтобы звезда любви сияла

Над всеми вами навсегда,

Чтобы любовь успех и счастье

Не проходили никогда.

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Сегодня совершается таинство большое. Сегодня душа маленького человечка получает печать от ангела небесного. И злые силы больше никогда не смеют отворять этой душе свои врата. Пусть этот человечек никогда не забывает трудится славно на благо родины своей и своей семьи! Пусть красная дорожка стелиться в пути!

***

Давайте маленькому человеку скажем напутственные слова. Чтобы жизнь его была наполнена яркими красками и приятными мгновениями. А ангел будет ему подсказывать пути, ему лишь нужно его слушаться и по ним идти. Пусть будет всегда молодцом и хорошим крестником!

Сегодня ангел появился у тебя! День крещения самый красивый праздник. Пусть ангел теперь хранит тебя всю жизнь и уберегает от напастей и злых деяний. Он направит тебя на путь истинный и поможет в жизни пойти по правильной дороге.

***

От всей души желаем нашему дорогому новокрещённому долгих и беззаботных лет жизни! В этот великий день Господь Бог благословил малыша на счастье и защитил его своим ангелом-хранителем и благословенным поцелуем! И пусть наш малыш будет всегда под опекой Бога, со счастьем со здоровьем и с любовью!

Сегодня в жизни вашего замечательного малыша знаменательное событие:

С сегодняшнего дня он под защитой Господа. Пусть лучшие традиции предков помогут сохранить душу ребёнка непорочной и возвышенной, пусть помогут ему на этом пути крестные отец и мать.

За счастье малыша!

***

Вот в вашей семье случилось счастье — появился малыш. Вы, конечно же, позаботитесь о том чтобы ребенок рос крепким и здоровым. Я хочу пожелать, чтобы ваше дитя, помимо вас, охранял ещё и ангел-хранитель. Пусть он защищает его от жизненных штормов и передряг. За новорожденного!

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На небе летали ангелы и один выбрал тебя! Теперь он всегда вместе с Господом Богом будут хранить тебя от бед и несчастий. Поднимем бокал за этот прекрасный праздник крещение ребенка! Пусть он теперь никогда не унывает в трудную минуту, и всегда помнить что у него есть крестные родители!

*** 

Мы сегодня удостоены присутствовать на этом священном таинстве — КРЕСТИНАХ РЕБЕНКА. Сегодня маленький человечек обрел своего ангела-хранителя. Пускай его он бережет от всех болезней и проблем. Все жизнь пускай он стережет его беззаботный сон!

Говорят, что хорошее настроение притягивает удачу. Я хочу пожелать нашему новообращенному, всегда иметь хорошее настроение и тогда удача не минует его стороной! А ангел-хранитель не оставит его без своего внимания!

***

Известно, что пройдя обряд крещения, младенец получает не только Божественное покровительство, но и очищается от первородного греха. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы Ангел Хранитель берег вашего ребенка от грешных деяний и дарил свою опеку и защиту.

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