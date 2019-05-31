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Ле Дриан после встречи с Зеленским собрался в Чернобыль

Ле Дриан после встречи с Зеленским собрался в Чернобыль
19:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Французский дипломат Жан-Ив Ле Дриан оценит состояние проекта по сохранению объекта Чернобыльской АЭС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, намерен посетить Чернобыльскую зону.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АС", - сказал министр журналистам возле здания администрации президента Украины после встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

Зеленский с главами МИД Германии и Франции обсуждал Донбасс

Жан-Ив Ле Дриан пребывает с рабочим визитом в Украине.  Главы МИД Франции и Германии по итогам вчерашней встречи с Зеленским в Киеве приняли совместную декларацию, поддерживающую решение морского трибунала.

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Франция, ЧАЭС, Чернобыль, Жан-Ив Ле Дриан.
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