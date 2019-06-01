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Полторак анонсировал премии бойцам: кому и сколько
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премированы в размере 3 тыс грн.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки с последующим привлечением к службе в подразделениях Операции Объединенных сил, будет премированы в размере 3 тыс грн., заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн.", - написал Полторак, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

Минветеранов: В Украине должны создать реестр участников боевых действий

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что населению страны не будут задерживаться соцвыплаты.

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Минобороны, ВСУ, Премии, Степан Полторак, ООС.
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