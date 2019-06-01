Зеленский: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

Новости Украины: Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться.

Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.

День защиты детей – это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.