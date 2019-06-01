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Зеленский: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться

Зеленский: Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться. 

Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.

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Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.

День защиты детей –  это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

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Дети, Защита детей, Владимир Зеленский, Международный день защиты детей.
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