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Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
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Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор

Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о причинах недоверия людей к системе здравоохранения.

Украинцы не хотят знать о своей болезни из-за страха, потому что в нас быть больным — приговор.

Об этом во время медиафорума во Львове сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Очень часто украинцы не хотят знать о своих болезнях из-за страха. Потому что в Украине очень часто быть больным - это приговор. Система здравоохранения никому не помогала, люди боялись идти к врачам, боялись обанкротиться, потому что дорого покупать лекарства. В системе здравоохранеия было много проблем, и были свои вирусы, которые зашли внутрь системы здравоохранения и превратились в болезнь", - отметила Супрун.

По словам чиновницы, чтобы люди не боялись идти к врачам, нужно "заменить старую систему, которая вызывает страх, на новую, которой мы доверяем, где есть гарантии, где можно выбрать своего врача и рассчитывать на помощь".

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Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что следующий год в рамках медицинской реформы, когда она коснется профильных врачей, будет "немного шоковым".

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью украинскому изданию заявила, что является гражданкой Украины и планирует остаться в стране, даже в случае если после парламентских выборов не будет работать в ведомстве.

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Минздрав, Болезнь, Ульяна Супрун.
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