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Миздрав за год сделал прорыв в компьютеризации системы здравоохранения

Миздрав за год сделал прорыв в компьютеризации системы здравоохранения
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: ИТ-решения в системе здравоохранения Украины выросли до 97%, практически полностью заменив бумажные формы.

Уровень компьютеризации системы здравоохранения Украины за год вырос с 3% до 97%.

"До прошлого года в украинской системе здравоохранения все, от маленькой сельской больницы до Минздрава, работали только с бумажными формами. Менее чем через год уровень компьютеризации вырос с 3% до 97%. Сегодня перед Украиной открывается уникальная возможность построить наиболее современную электронную систему здравоохранения фактически с нуля", - сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе презентации Концепции информатизации здравоохранения в Киеве во вторник.

Концепция содержит стратегический план развития электронного здравоохранения, основные принципы ее работы, необходимые законодательные изменения и предпосылки для инвестиционной привлекательности системы.

"Мы не просто строим ИТ-решения, потому что "так надо". Есть конкретные проблемы, которые мы решаем: врачи утопают в бумаге, организованная медицинская информация отсутствует, данные незащищенные", - сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он подчеркнул, что Минздрав ставит перед собой цель, чтобы до конца 2023 все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных.

Особенностью украинской электронной системы здравоохранения является сотрудничество государства и ИТ-бизнеса в ее создании.

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Согласно концепции, государство управляет лишь центральной базой данных, отвечает за стандарты информации и безопасности.

Все пользовательские решения (медицинские и пациентские информационные системы, приложения и надстройки) разрабатывают украинские ИТ-специалисты на рыночных условиях. При этом медучреждения могут свободно выбирать решения, соответствующие их потребностям.

Также благодаря электронной системе удастся избежать фрагментации данных, поскольку вместо бумажных карточек данные пациентов будут храниться в безопасном облачном хранилище, а врачи в разных медучреждениях будут иметь доступ к необходимой им информации о пациенте.

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Кроме того, предоставление медучреждениями электронных данных в систему eHealth становиться обязательным условием получения финансирования от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

"Применение электронных инструментов, оплата на основе достоверных электронных данных обеспечивает прозрачное, целевое и эффективное использование ресурсов", - отметил председатель НСЗУ Олег Петренко.

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Минздрав, Ульяна Супрун, НСЗУ.
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