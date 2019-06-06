Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня

6 июня в Украине снова кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град. Меньшая вероятность дождей ожидается в восточных областях, на юго-востоке, а также в части центральных областей.
Температура воздуха в Украине в четверг будет сохранятся на отметке +25...+30 градусов. На Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе +23...+27 градусов.
В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.
Прогноз погоды на среду, 6 июня, в городах Украины:
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.