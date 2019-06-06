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Четверг, 06.06.2019
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Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня

Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:

6 июня в Украине снова кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град. Меньшая вероятность дождей ожидается в восточных областях, на юго-востоке, а также в части центральных областей.

Температура воздуха в Украине в четверг будет сохранятся на отметке +25...+30 градусов. На Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе +23...+27 градусов.

В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27...+28 градусов.

Прогноз погоды на среду, 6 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +24…+26
  • Львов – +24…+26
  • Ивано-Франковск – +24…+26
  • Тернополь – +24…+26
  • Черновцы – +25…+27
  • Хмельницкий – +25…+27
  • Луцк – +25…+27
  • Ровно – +25…+27
  • Житомир – +26…+28
  • Винница – +25…+27
  • Одесса – +25…+27
  • Николаев – +27…+29
  • Херсон – +27…+29
  • Симферополь – +26…+28
  • Кропивницкий – +26…+28
  • Черкассы – +25…+27
  • Чернигов – +26…+28
  • Сумы – +26…+28
  • Полтава – +27…+29
  • Днепр – +27…+29
  • Запорожье – +27…+29
  • Донецк – +31…+33
  • Луганск – +29…+31
  • Харьков – +30…+32
  • Киев – +26…+28

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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Все по теме:

Погода, Дожди, Ливни, Прогноз погоды, Грозы.
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