Дело Ющенко и "Межигорья": Луценко обещает в скором времени раскрыть детали

Новости Украины: Луценко пообещал вскоре рассказать детали в деле Ющенко.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил информацию о вручении подозрения экс-президенту Виктору Ющенко и пообещал в ближайшее время на брифинге рассказать о деталях этого дела.

Так он заявил во время своего брифинга в четверг, 6 июня.

"Уважаемые коллеги, сегодня у вас профессиональный праздник, поэтому не будем вас задерживать. Я в ближайшие дни - завтра, в понедельник или вторник - попрошу вас собраться для объявления одного из своих готовящихся решений и также отвечу на ваши остальные вопросы. Я могу только подтвердить, что Ющенко получил подозрение, это правда. А о деталях поговорим несколько позже", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось ранее, накануне народный депутат Сергей Лещенко заявил, что экс-президенту Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. По словам депутата, подозрение Генпрокуратура выдвинула в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Лещенко утверждает, что Ющенко действительно в сговоре с Януковичем целенаправленно перевел Межигорье из ГУД в сферу компетенции Кабмина. Правительство, в свою очередь, передало Межигорье в устав госпредприятия "Надра Украины", а то вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональное имение.

В то же время экс-президент Виктор Ющенко отвергает это обвинение.