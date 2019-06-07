Призывы о запрете ответного огня на Донбассе: ГПУ открыла три дела

Новости Украины: Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", - сказал Луценко в своем видеозаявлении, обнародованном в пятницу.

"Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции. И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Это фактовые дела", - добавил генпрокурор.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма никогда не говорил, что бойцам ВСУ нельзя открывать огонь.