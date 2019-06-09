Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравление

Новости Украины: В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Неудивительно, что для Анастасии свойственно с легкостью преодолевать все тяготы жизни, возрождаясь для новых начинаний и свершений.

Анастасия – это женская форма мужского некогда популярного имени Анастасий. Столетие назад данное имя было очень популярным как в царской династии, так и среди обычных крестьян.

Анастасии с детства желанные дети. Настя очень доверчива, добра и совсем незлопамятна. Маленькая девочка Настя очень любит сказки, у нее хорошо развито воображение, она умеет придумать и игру, и забаву. Трудолюбие неотъемлемая черта обладательниц этого имени, но в детстве нужно упорно его прививать девочке, так как она любит помечтать, и это ее постоянно отвлекает. Со временем именно эти качества - трудолюбие, усердие, упорство, воспитанные в детстве - сыграют не последнюю роль в ее жизни.

Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.

Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.

Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. Ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.

Анастасия всегда хочет быть под защитой, она зависима от того, кого любит. И именно поэтому она выходит замуж только за сильного мужчину, способного содержать ее и семью. Чаще всего замуж Анастасия выходит рано. Женщины с именем Настя заботливые, верные жены и любящие матери.

Поздравления

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.

Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

Анастасия, с твоим днем.

Забудь печали и невзгоды,

Ты благословлена судьбой,

Тебе желаю счастья море.

Еще тебе добра, терпения,

Чтоб боли не познала ты,

Чтоб было только настроение,

Чтоб каждый день тебе — цветы.

Чтоб ты цвела и наслаждалась

Каждым прошедшим жизни днем.

Чтобы в себе не сомневалась.

Один лишь раз всего живем!

Пусть у тебя, Настенька, всегда будет отличным настроение, а все печали проходят мимо! Желаю тебе оставаться такой же красивой, доброй и оптимистичной девушкой! Люби и будь любима своей второй половинкой! Желаю тебе успехов во всех начинаниях и делах!

Настя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Как прекрасна ты, Анастасия!

Хорошо твое имя звучит.

Пожелаю тебе только счастья.

Пусть удача тебя изумит!

Пусть мечты все твои и желанья

Вмиг исполниться вдруг поспешат.

От везенья, любовных признаний

И от счастья поет пусть душа!

Горда, и тем права ты,

Настойчива, изменчива,

Прекраснее прекрасных,

Загадочная женщина.

Анастасия, Настя,

Настенька, Настена,

Желаю много счастья,

Ты этого достойна!

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

Дорогая Настенька, спешу тебя поздравить!

Пожелать лишь наилучшего всего,

Столько сразу хочется добавить,

Слов прибавить эдак сто.

Пусть здоровье будет бодрым,

Новый день с улыбкою встречай.

Пусть мечты исполнятся все скоро,

Ну, а счастье льется через край.

Настя, в этот светлый праздник пусть твоя душа будет трепетать от счастья, а рядом с тобой окажется самый дорогой и близкий человечек. Пусть он окружит тебя любовью и нежностью, заботой и добротой. Пускай все недомолвки останутся позади, а все сказанные глупости найдут свое прощение. Счастья тебе, здоровья и благополучия.