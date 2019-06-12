Когда дополнительная сессия ВНО-2019

Новости Украины: Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется до 26 июня.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. График обнародован на группе УЦОКО в Facebook.

Так, согласно графику дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 11 июля:

• 26 июня - математика;

• 27 июня - немецкий язык;

• 1 июля - французский язык;

• 2 июля - испанский язык;

• 3 июля - украинский язык и литература;

• 4 июля - физика;

• 5 июля - в английский язык;

• 8 июля - история Украины;

• 9 июля - биология;

• 10 июля - география;

• 11 июля - химия.

Отмечается, что результаты дополнительной сессии ВНО следует ожидать до 18 июля.

Напомним, в четверг, 13 июня, экспертная комиссия определит пороговый балл "сдал/не сдал" по математике, украинскому языку, литературе и физике.

Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине продолжается основная сессия ВНО. Абитуриенты уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, истории Украины, биологии, иностранным языкам, географии.