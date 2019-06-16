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Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Один из главных христианских праздников - День Святой Троицы - отмечается на 50-й день после Пасхи.

В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова.

У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. "Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали".

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа.

Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: "Что же нам делать?". Петр ответил им: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа". Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.

Троица 2019: лучшие поздравления в открытках (Фото)

Пятидесятница В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении).

Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых... "зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота его есть" (молитва коленопреклоненная после "Сподоби, Господи, в вечер сей").

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

Троица 2019: какого числа праздник, традиции и приметы

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

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