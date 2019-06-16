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Воскресенье, 16.06.2019
Троица 2019: лучшие поздравления в открытках (Фото)
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Троица 2019: лучшие поздравления в открытках (Фото)

В этот день православные несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами. На Троицу православные вспоминают сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, им обещал Иисус перед своим вознесением. Сошествие указало на тройственность Бога. Именно в этот момент была основана Вселенская апостольская Церковь.
Фото: Twitter
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