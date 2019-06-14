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Пятница, 14.06.2019
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Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33

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Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
08:35 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости Украины: Из Украины постепенно уходят дожди с грозами и прогнозируется устойчивая жаркая погода по всей территории страны.

14 июня в Украине переменная облачность, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура 28-33 °, на севере Левобережья 25-30°, в Карпатах днем 22-27°.

"14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 15-го июня днем в Карпатском регионе, северных областях и в Винницкой области, 16 июня в западных, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночью без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-24°; днем 27-32°, в южной части, 15 июня и на востоке страны до 34°.

Прогноз погоды на среду, 15-16 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +30...+32, небольшой дождь
  • Львов – +29...+31, ясно
  • Ивано-Франковск – +29...+31, небольшой дождь
  • Тернополь – +29...+31, небольшой дождь
  • Черновцы – +29...+31, небольшой дождь
  • Хмельницкий – +29...+31, небольшой дождь
  • Луцк – +29...+31, ясно
  • Ровно – +29...+31, небольшой дождь
  • Житомир – +29...+31, небольшой дождь
  • Винница – +29...+31, небольшой дождь
  • Одесса – +31...+33, ясно
  • Николаев – +31...+33, ясно
  • Херсон – +31...+33, ясно
  • Симферополь – +31...+33, ясно
  • Кропивницкий – +29...+31, ясно
  • Черкассы – +29...+31, ясно
  • Чернигов – +29...+31, небольшой дождь
  • Сумы – +29...+31, небольшой дождь
  • Полтава – +29...+31, ясно
  • Днепр – +31...+33, ясно
  • Запорожье – +31...+33, ясно
  • Донецк – +31...+33, ясно
  • Луганск – +29...+31, ясно
  • Харьков – +31...+33, ясно
  • Киев – +29...+31, небольшой дождь

Прогноз погоды на 15 июня

Прогноз погоды на 16 июня

17-18 июня преимущественно без осадков, лишь в западных областях Украины отдельные грозовые дожди. Температура ночью 13-19°, днем 27-33°.

В Киеве 14 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 30-32°.

По Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 28-33°.

15 июня в Киеве местами кратковременный дождь, гроза. 16 июня - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

17-18 июня без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.

При экстремальной жаре медики советуют как можно меньше находиться на улице, соблюдать питьевой режим и диету с низким содержанием соли, одновременно забыть об употреблении кофе и алкоголя.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером ", - советуют медики Центра общественного здоровья.

В ЦОЗ рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды - пить постоянно маленькими порциями.

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