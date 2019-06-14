Результаты трех тестов ВНО уже доступны для ознакомления

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12:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: УЦОКО объявил о результатах тестов внешнего независимого оценивания по трем предметам.

На информационных страницах участников внешнего независимого тестирования размещены результаты трех тестов - украинского языка и литературы, математики и физики.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания из украинского языка и литературы, математики, физики. Участники могут также скачать карты результатов и скан-копии бланков ответов этих предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае возникновения сомнения относительно правильности установления результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме до Украинского центра оценивания качества образования.

Апелляционные заявления относительно результатов ВНО можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.

Как сообщалось, 13 июня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования определила пороговый балл "сдал/не сдал" с украинского языка и литературы - 23 балла, математика - 11 баллов, физике - 13 баллов.

Также определен адаптивный порог для участников ВНО с украинского языка и литературы, которые получали среднее образование на языке национальных меньшинств, не принадлежащих к группе славянских языков, или на языке коренных народов, в 14 баллов.

Порог «сдал/не сдал» преодолели: из украинского языка и литературы 84% участников тестирования; по математике - 81,83 %, по физике - 85%.

Основная сессия ВНО по 11 предметам прошла в Украине с 21 мая по 13 июня.

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Абитуриенты, ВНО, Образование, УЦОКО, ВНО-2019.
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