Зеленский: U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные!

Новости Украины: Зеленский поздравил молодежную сборную Украины по футболу U-20 с "золотом" чемпионата мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче чемпионата мира, завершившимся в Польше.

Написал Зеленский, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Объединившись, сделать невозможно. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!", - говорится в сообщении.

Футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20 лет) победили в субботу своих сверстников из Южной Кореи (3: 1) в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польском городе Лодзе.