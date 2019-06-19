ВНО по английскому сдали 87,3% абитуриентов

Новости Украины: УЦОКО констатировал процентное соотношение сдавших ВНО 2019 по иностранным языкам.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов.

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 19 тестовым баллам, по биологии – 23", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в среду.

В связи с чем, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% лиц; по немецкому – 79,4%, французскому – 87,7%, испанскому – 83,3%, по биологии – 91%.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Как сообщалось, ВНО по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по математике 81,83%, по физике 85%.