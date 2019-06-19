Скачать
Среда, 19.06.2019
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Кабмин вынуждено увеличил до 32 млн сумму аудита "Укроборонпрома"
Заря получила первого соперника в Лиге Европы 2019/20
Заря получила первого соперника в Лиге Европы 2019/20
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине
Белая блуза и ничего лишнего: первая леди страны на официальной встречи в Берлине

ВНО по английскому сдали 87,3% абитуриентов

ВНО по английскому сдали 87,3% абитуриентов
16:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: УЦОКО констатировал процентное соотношение сдавших ВНО 2019 по иностранным языкам.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов.

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 19 тестовым баллам, по биологии – 23", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в среду.

В связи с чем, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% лиц; по немецкому – 79,4%, французскому – 87,7%, испанскому – 83,3%, по биологии – 91%.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Как сообщалось, ВНО по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по математике 81,83%, по физике 85%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Иностранные языки, УЦОКО, ВНО-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
05 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МВД рассматривают 3 версии гибели нардепа Тымчука
В МВД рассматривают 3 версии гибели нардепа Тымчука
В Украине установилась аномальная для лета жара: синоптик назвала две причины
Аномальная жара в Украине: синоптик назвала причины
Полиция в связи с гибелью Тымчука открыла дело по ст. 115 УК
Полиция в связи с гибелью Тымчука открыла дело по ст. 115
Фанаты DC требуют поменять Роберта Паттинсона на Николаса Холта в роли Бэтмена
Фанаты DC требуют поменять Роберта Паттинсона на Николаса Холта в роли Бэтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь