Скачать
Среда, 19.06.2019
Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17
В Лондоне призывают Москву к сотрудничеству по MH17
Защитник Динамо Миколенко попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
Игрок Динамо попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе
"До мельчайших деталей": герцоги Сассекские рассказали о подготовке к свадьбе

Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине

Смотрите фото (3)
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.pinterest.com

Новости Украины: Ивана Купала - традиционный восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля.

Колоритнейшей атмосферой этого дня сохраняется очищение с помощью огня и воды - древнейшей формы магических действий. Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Наши предки на Ивана Купала отмечали день летнего солнцестояния. В праздник проводились различные обряды, связанные с водой, огнем и травами. Неженатые девушки, которые хотели выйти замуж, к празднику Купала собирали в поле травы и цветы, из которых плели венки. У славян венок был символом круговорота сил природы, а также служил оберегом от нечисти.

На закате девушки собирались компанией и спускали венки на воду и загадывали желания. При этом нужно было смотреть, куда отплывает венок. С этим было много примет. Если венок понесло далеко от берега, то желание исполнится. Также пытались следить за тем, в какую сторону поплыл венок. По приметам, в какую сторону венок течение понесло, оттуда и следует ждать судьбы и жениха.

Если же венок плавает по центру реки, то год пройдет без значительных изменений. Если венок прибило к берегу, то будет беда. Также девушки на воду спускали венки с зажженной свечой, гадая на любовь и будущего жениха.

Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть

Согласно преданию, на Ивана Купала солнце дарило огромную силу, которая помогала исполнять желания. Традиционно на праздник разжигают большие костры, вокруг которых собирается молодежь. Ребята прыгают через огонь, чтобы определить, кто будет счастливым. Чем выше прыгнул парень, тем больше шансов у него найти счастье в этом году.

Влюбленные также прыгали через огонь, крепко взявшись за руки. Если они не разъеденят руки над костром, то союз молодых будет долгим и крепким. Также в костре можно сжигать старые вещи и даже мебель. Таким образом, люди верили, что привлекут в дом богатство и успех. Считается, что сила огня может вылечить домашних животных от болезней.

Петров пост 2019: дата, история и традиции

На Ивана Купала славяне придавали большое значение водной стихии. Желающие купались в реке и озерах как накануне, так и в праздничную ночь. Считается, что таким образом очищается не только тело, но и душа. Известно, что утренняя роса владела целебными свойствами. Девушки пытались как можно быстрее проснуться утром, чтобы умыться росой, которая позволит дольше сохранить красоту и здоровье.

Растения на Ивана Купала также наделялись мистическими свойствами. Утром девушки собирали травы и цветы, которые потом сушили и использовали для лечения болезней, защиты дома от бед и различных неудач.

Важнейшим растением на Купала остается папоротник, который каждому из нас известен по множеству историй и легенд. По преданию в ночь на Ивана Купала папоротник зацветает лишь на мгновение. Если человек найдет цветение, то должен его сорвать. Это наделит владельца находки счастьем на всю жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Дата, Традиции, Обряды, Ивана Купала 2019, Когда Ивана Купала 2019, Дата праздника в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Первая леди Украины покоряет Берлин в стильном наряде
03 Елисеев: Зеленский прошел тест "классической дипломатии" в Париже и Берлине
04 Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°
05 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Какие области получили самый качественный газ: статистика &quot;Укртрансгаза&quot;
Какие области получили самый качественный газ в мае
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ и ждет отмены санкций
Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти
Гибель нардепа Тымчука: биография погибшего
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь