Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине

Новости Украины: Ивана Купала - традиционный восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля.

Колоритнейшей атмосферой этого дня сохраняется очищение с помощью огня и воды - древнейшей формы магических действий. Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Наши предки на Ивана Купала отмечали день летнего солнцестояния. В праздник проводились различные обряды, связанные с водой, огнем и травами. Неженатые девушки, которые хотели выйти замуж, к празднику Купала собирали в поле травы и цветы, из которых плели венки. У славян венок был символом круговорота сил природы, а также служил оберегом от нечисти.

На закате девушки собирались компанией и спускали венки на воду и загадывали желания. При этом нужно было смотреть, куда отплывает венок. С этим было много примет. Если венок понесло далеко от берега, то желание исполнится. Также пытались следить за тем, в какую сторону поплыл венок. По приметам, в какую сторону венок течение понесло, оттуда и следует ждать судьбы и жениха.

Если же венок плавает по центру реки, то год пройдет без значительных изменений. Если венок прибило к берегу, то будет беда. Также девушки на воду спускали венки с зажженной свечой, гадая на любовь и будущего жениха.

Согласно преданию, на Ивана Купала солнце дарило огромную силу, которая помогала исполнять желания. Традиционно на праздник разжигают большие костры, вокруг которых собирается молодежь. Ребята прыгают через огонь, чтобы определить, кто будет счастливым. Чем выше прыгнул парень, тем больше шансов у него найти счастье в этом году.

Влюбленные также прыгали через огонь, крепко взявшись за руки. Если они не разъеденят руки над костром, то союз молодых будет долгим и крепким. Также в костре можно сжигать старые вещи и даже мебель. Таким образом, люди верили, что привлекут в дом богатство и успех. Считается, что сила огня может вылечить домашних животных от болезней.

На Ивана Купала славяне придавали большое значение водной стихии. Желающие купались в реке и озерах как накануне, так и в праздничную ночь. Считается, что таким образом очищается не только тело, но и душа. Известно, что утренняя роса владела целебными свойствами. Девушки пытались как можно быстрее проснуться утром, чтобы умыться росой, которая позволит дольше сохранить красоту и здоровье.

Растения на Ивана Купала также наделялись мистическими свойствами. Утром девушки собирали травы и цветы, которые потом сушили и использовали для лечения болезней, защиты дома от бед и различных неудач.

Важнейшим растением на Купала остается папоротник, который каждому из нас известен по множеству историй и легенд. По преданию в ночь на Ивана Купала папоротник зацветает лишь на мгновение. Если человек найдет цветение, то должен его сорвать. Это наделит владельца находки счастьем на всю жизнь.