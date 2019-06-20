Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает

Новости Украины: На четверг, 20 июня, синоптики обещают кратковременный дождь с грозой лишь в западных областях, на остальной территории будет сухо и жарко, местами до +35°.

В четверг в Украине сохранится сухая и жаркая погода, лишь в западных областях вероятны дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Сухая жаркая погода, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 28-33°, в южной и восточной частях до 35 °, на высокогорье Карпат 17-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области также сохранится сухая жаркая погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем 30-32°, на Киевщине днем 30-33°.

Прогноз погоды на четверг, 20 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +28...+30

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +30...+32

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +32...+34

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32

Согласно прогнозу, 21-22 июня будет сухая жаркая погода, лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°, 22 июня в западных областях 23-28°. В столице также будет сухо и жарко. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-34°.

Прогноз погоды в Украине на 21 июня Фото: meteo.gov.ua

23-24 июня синоптики прогнозируют в западной части кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-19°, днем 23-29°. На остальной территории страны 23 июня без осадков, 24 июня, кроме востока, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-23°, днем 28-34°, на юге и востоке страны до 36°. На Киевщине 23 июня без осадков, 24 июня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

Ранее сообщалось, что температура воздуха, которая сейчас установились на территории Украины, является аномальной даже для лета. На данный момент температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия.

Напомним, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет с 25 июня. Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.