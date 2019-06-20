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Именины (День Ангела) Валерии: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Валерии: значение имени и поздравления
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Это женская форма имени Валерий. Римское родовое имя.

Маленькая Валерия обладает непредсказуемым характером. Поведение ее зависит от того, с какой ноги она встала. Без видимой причины может обидеться на что-то и долго быть не в духе. Спустя какое-то время она станет веселой и беззаботной, и трудно понять, отчего произошла такая перемена.

Взрослея, Валерия остается все такой же сложной и непредсказуемой. Постоянно меняет свои планы, по-разному оценивает через некоторое время одних и тех же людей, ситуации. К такому характеру трудно приспособиться. В основе такого изменчивого поведения Валерии лежит легкая ранимость и повышенная чувствительность.

Мужу Валерии достаточно мимолетно взглянуть на проходящую мимо женщину, и у Валерии уже может испортиться настроение, она начнет совершать малопонятные поступки. С незнакомыми людьми держится настороженно и недоверчиво. Но человек, который будет терпеливо завоевывать ее расположение или неожиданно понравится ей, станет для нее самым преданным другом, в котором Валерия будет видеть только хорошее, даже если он этого не заслуживает.

Валерия - хорошая хозяйка, дома у нее все в полном порядке. Предпочитает домашнюю тихую обстановку, общение с родными и близкими. Не любит ходить в гости и на вечеринки. Ревнива, самое безобидное общение мужа с другой женщиной вызывает у нее множество подозрений.

Расположена к аллергическим заболеваниям, бронхиту. Неустойчивая нервная система. Следует следить за состоянием горла. Часто возможен - тонзиллит. Может развиться сколиоз и плоскостопие. В зрелом возрасте расположена к желчнокаменной болезни. Майские расположены к заболеванию гастритом.

Поздравления

Валерия, Лерочка, Лера...

Как нежно, красиво звучит.

Пусть будут глаза ваши ярки,

И сердце пускай не болит.

 

Желаем Валериям счастья

И благ на житейском пути.

Пускай не постигнут ненастья,

Чтоб имя достойно нести!

 

Пусть Лерочка, Лера, Леруся

Улыбчива будет всегда.

Пускай будет светлой дорога,

Счастливою будет судьба!

Именины (День Ангела) Василия: значение имени и поздравления

Лерочка, пусть каждое мгновение

Тебе приносит счастья яркий свет!

Пускай отличным будет настроение,

Желаю новых целей и побед!

 

Люби и будь любима, несомненно,

Пусть будут тебе преданы друзья,

Ведь все это воистину бесценно!

Всех благ тебе сейчас желаю я!

Милая Валерия,

Тебе шлю поздравления,

Наслаждайся жизни

Ты каждым мгновением.

 

Улыбайся солнцу,

Радуйся закату,

Настроение доброе

Всегда пусть будет рядом.

 

За плечи обнимает

Пусть тебя любимый,

Желаю, чтоб была

Ты самою счастливой.

Именины (День Ангела) Степана: значение имени и поздравления

Желаю тебе, Лерочка, добра,

Улыбок много, сотни ясных дней!

Всегда будь жизнерадостна, бодра,

Сияет счастье пусть в душе твоей!

 

Пусть станут явью все твои мечты,

Любовь ворвется в жизнь твою пускай!

Желаю вечной, чистой красоты,

Всегда, как будто звездочка, блистай!

Утонченная натура,

Лера наша, не проста:

И красива, и с фигурой,

Всё расставит по местам.

 

Знает толк в своей работе.

И умна, и весела,

Мы желаем ей сегодня,

Чтоб всегда такой была!

 

Ты, Валерия, не бойся

Трудностей и перемен.

Если что-то потеряешь,

Лучшее придет взамен.

Именины (День Ангела) Тараса: значение имени и поздравления

Слаще всякого эклера

Поцелуй красотки Леры.

Ты прекрасна, словно нимфа,

Как богиня хороша.

 

Пожелаю я удачи,

Быть любимой, не иначе.

Получать подарки в тоннах,

И охапками цветы.

 

Пусть мечты осуществятся,

Планы быстро воплотятся.

Ведь достойна королевой

Быть по жизни только ты.

Именины (День Ангела) Марии: значение имени и СМС поздравление

Милая Валерия, с праздником тебя!

Я желаю в жизни света и тепла.

Пусть с тобою будут нежность, доброта.

Пусть всегда искрятся радостью глаза.

Пусть счастливой будет вечная любовь,

Приходить удача будет вновь и вновь.

Полна тепла и жизни Лера,

Прямо красавица весна,

Звучит в испанском primavera,

Созвучна имени она.

 

Согрей своим теплом людей,

Чтоб тучи сверху не нависли,

Чтоб верных встретила друзей,

Вдохни уверенность в их мысли.

 

Ты не меняйся, так прекрасна,

Весенний молодой цветочек,

Я думаю, что ты согласна

Со смыслом этих славных строчек.

День ангела Богдана: значение имени и поздравления в прозе

Тебе всегда желаю, Лера,

Потоки радости ловить!

В душе любовь, надежда, вера

Пусть каждый день будут царить!

 

Будь хороша, мила, красива,

Хватай за хвост свою удачу!

Живи роскошно и счастливо,

Улыбки солнечной не пряча!

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