Скачать
Четверг, 20.06.2019
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ: подробности ограничений
ЕС продлил "крымские санкции" против РФ: подробности ограничений
Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко
Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко
Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи
Ральф Лорен получил почетный орден Британской империи

День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит

День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
19:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: 21 июня 2019 года в 18:54 начнется день летнего солнцестояния.

В это время Солнце поднимется на самую высокую точку и перейдет от знака Близнеца к знаку Рак. С этого дня начнутся короткие дни, а вечера станут длиннее. Летнее солнцестояние начинает астрономическое календарное лето.

День носит название "солнцестояние" не потому, что Солнце останавливается. На самом деле светило не останавливается ни на минуту, а продолжает свое привычное движение по небосводу. Дело в том, что в этот период Солнце достигает своей высшей точки над горизонтом, поэтому создается впечатление, будто оно висит в зените над землей, стоит на одном месте и никуда не двигается.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

1. Избегайте в этот день отрицательных эмоций. Рекомендуется не скандалить, не выяснять отношения, не быть печальным и обиженным на кого-то, ведь ваше поведение и внутреннее состояние скажется на вашем будущем.

2. Не бегите в этот день от солнца. Если день очень жаркий, то ненадолго подставьте лицо под лучи солнца и поглощайте солнечную энергию.

Петров пост 2019: дата, история и традиции

3. В день летнего солнцестояния очень большая энергетика солнца, поэтому не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила поведения и безопасности, ведь можете вызвать гнев этой стихии.

Что можно делать в день летнего солнцестояния:

1. День считается очень сильным в энергетическом плане, поэтому все, что вы пожелаете себе, исполнится с большой вероятностью, поэтому будьте аккуратнее с загадыванием мечтаний, следите за своими эмоциями и ни в коем случае не желайте никому зла.

2. Любые ваши мысли в этот день материализуются. Будьте в хорошем настроении, мечтайте, ставьте цели, планы на будущее. Думайте позитивно и настраивайте себя на лучшую жизнь.

3. Все желания, задуманные в этот день осуществляются, так что вспомните самые заветные желания и смело думайте о них и представляйте, что то, о чем вы так долго думали уже есть в вашей жизни.

4. Встретьте этот день на восходе Солнца. В это время энергетика наиболее благоприятна для вас и вашей жизни. Реализация вашего желания не заставит вас долго ждать.

Ивана Купала 2019: дата и традиции праздника в Украине

5. Роса в этот день обладает магическими свойствами. Собранная вами роса даст вам красоту и молодость и сохранит вашу красоту надолго.

6. Пейте в этот день много воды или умывайте лицо ней, ведь она тоже обладает магическими свойствами: лечит болезни и наделяет вас красотой и привлекательностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лето, Солнце, Традиции, Летнее солнцестояние, Летнее солнцестояние 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
04 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
05 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КС официально подтвердил конституционность роспуска Рады
КС подтвердил конституционность роспуска Рады
Вместо АП будет создан Офис Президента
Вместо АП будет создан Офис Президента
Отчет ООН: украинцев к 2050 году останется 32 млн
Отчет ООН: украинцев к 2050 году останется 32 млн
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь