День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит

Новости Украины: 21 июня 2019 года в 18:54 начнется день летнего солнцестояния.

В это время Солнце поднимется на самую высокую точку и перейдет от знака Близнеца к знаку Рак. С этого дня начнутся короткие дни, а вечера станут длиннее. Летнее солнцестояние начинает астрономическое календарное лето.

День носит название "солнцестояние" не потому, что Солнце останавливается. На самом деле светило не останавливается ни на минуту, а продолжает свое привычное движение по небосводу. Дело в том, что в этот период Солнце достигает своей высшей точки над горизонтом, поэтому создается впечатление, будто оно висит в зените над землей, стоит на одном месте и никуда не двигается.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

1. Избегайте в этот день отрицательных эмоций. Рекомендуется не скандалить, не выяснять отношения, не быть печальным и обиженным на кого-то, ведь ваше поведение и внутреннее состояние скажется на вашем будущем.

2. Не бегите в этот день от солнца. Если день очень жаркий, то ненадолго подставьте лицо под лучи солнца и поглощайте солнечную энергию.

3. В день летнего солнцестояния очень большая энергетика солнца, поэтому не рекомендуется играть с огнем и игнорировать правила поведения и безопасности, ведь можете вызвать гнев этой стихии.

Что можно делать в день летнего солнцестояния:

1. День считается очень сильным в энергетическом плане, поэтому все, что вы пожелаете себе, исполнится с большой вероятностью, поэтому будьте аккуратнее с загадыванием мечтаний, следите за своими эмоциями и ни в коем случае не желайте никому зла.

2. Любые ваши мысли в этот день материализуются. Будьте в хорошем настроении, мечтайте, ставьте цели, планы на будущее. Думайте позитивно и настраивайте себя на лучшую жизнь.

3. Все желания, задуманные в этот день осуществляются, так что вспомните самые заветные желания и смело думайте о них и представляйте, что то, о чем вы так долго думали уже есть в вашей жизни.

4. Встретьте этот день на восходе Солнца. В это время энергетика наиболее благоприятна для вас и вашей жизни. Реализация вашего желания не заставит вас долго ждать.

5. Роса в этот день обладает магическими свойствами. Собранная вами роса даст вам красоту и молодость и сохранит вашу красоту надолго.

6. Пейте в этот день много воды или умывайте лицо ней, ведь она тоже обладает магическими свойствами: лечит болезни и наделяет вас красотой и привлекательностью.