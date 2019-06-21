Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины

Новости Украины: На западе Украины ожидаются грозы и шквалы, на остальной территории сохранится аномальная жара.

В ряде областей Украины в пятницу, 21 июня, ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщается в данных ГСЧС Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.

В Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди.

Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на пятницу, 21 июня, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +30...+32

Ровно – +31...+33

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +32...+34

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +33...+35

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Сумы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +31...+33

Ранее сообщалось, что температура воздуха, которая сейчас установились на территории Украины, является аномальной даже для лета. На данный момент температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия.

Напомним, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет с 25 июня. Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.