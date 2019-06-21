Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины

В ряде областей Украины в пятницу, 21 июня, ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщается в данных ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.
В Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди.
Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на пятницу, 21 июня, в городах Украины:
Ранее сообщалось, что температура воздуха, которая сейчас установились на территории Украины, является аномальной даже для лета. На данный момент температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса - это аномалия.
Напомним, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет с 25 июня. Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.