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По всем предметам ВНО определены пороговые баллы

По всем предметам ВНО определены пороговые баллы
14:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: УЦОКО определил пороговые баллы по всем предметам ВНО в 2019 году.

Министерство образования и науки обнародовало определенные пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам внешнего независимого оценивания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов ВНО - истории Украины, географии и биологии. Соответствующие решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня, во время заседания в зале Коллегии МОН", - указали в МОН.

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

  • история Украины - 27;
  • география - 26;

  • химия - 16.

От общего количества участников тестирования порог "сдал/не сдал" по этим предметам преодолели: по истории Украины - 84% лиц; по географии - 89,57%, по химии - 86%.

Как отмечается, 22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. Уже на следующей неделе, а именно 24 июня, в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.

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Абитуриенты, ВНО, Минобразования, Образование, УЦОКО.
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