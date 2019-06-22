Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания

Новости Украины: Зеленский убежден, что мы должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине подчеркнул, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал страну.

"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что власть страны сделает всё возможное для недопущения повторения подобных событий.

"Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним", - говорится в обращении главы правительства.

Напомним, глава ПЦУ митрополит Епифаний сделал обращение к украинцам в День скорби и почтения памяти жертв войны.