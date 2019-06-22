Парубий: Гибель Тымчука стала для всех большой болью

Новости Украины: Председатель Рады Парубий отметил роль погибшего Тымчука в борьбе в информационной войне с Россией.

Погибший народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук находился на передовой информационной войны, которая пять последних лет идет на Донбассе.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в комментарии журналистам после прощания с Тымчуком, которое в субботу проходит в Доме офицеров в Киеве, сообщает корреспондент.

«Когда началась война на Донбассе, это был период, когда мы не имели полной информации о действиях агрессора, и Дмитрий, собственно, и был ее носителем. Когда я пригласил его первый раз на встречу, у него было больше информации о передвижении российских подразделений, чем нам передавали якобы наши официальные службы или служба безопасности в Крыму, или наши разведывательные органы. Он смог в тот период, когда все были растеряны, мобилизовать свои знания и опыт, и на информационном фронте быть неким передовым отрядом. От его постов (в Фейсбук - ред.), от его информаций мы получали уверенность и все эти годы Дмитрий был на передовой информационного фронта, - высокопрофессиональный и высокопатриотический. Я все время подчеркиваю, что кроме того Дмитрий был и невероятно хорошим другом, очень надежным, очень близким и очень добрым, как это ни странно», - сказал Парубий.

При этом он напомнил, что в день гибели Тымчука, когда поступила соответствующая информация в зал заседаний Верховной Рады, то «у всех депутатов, независимо от фракций, было такое отчаяние, когда зашли в кабинет и спросили у меня, правда ли это, и каждый из них сказал, что если это подтвердится, нам нельзя продолжать заседание Верховной Рады, женщины плакали».

«Гибель Дмитрия стала для всех большой болью и большим вызовом. Я уверен Украина понесла огромную потерю, ведь информационный фронт в гибридной войне остается одним из ключевых фронтов. И сегодня Украине нужны его (Тымчука - ред.) знания и опыт. Но это война и на войне гибнут люди, уходят лучшие. Нам его будет очень не хватать, но мы будем знать, что должны продолжать дело, которое он начал в 2014 году», - добавил Парубий.

В то же время на вопрос корреспондента Председатель ВР подтвердил, что погибшего нардепа похоронят в Бердичеве.