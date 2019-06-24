Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди

Смотрите фото (3)
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
09:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы.

В понедельник, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей, кроме юго-восточной части, влажность воздуха кратковременно повысится.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью 16-22°, днем 29-34°, в западной части 23-28°. В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

Прогноз погоды на понедельник, 24 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +26...+28
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +32...+34
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +30...+32
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +30...+32
  • Сумы - + 30 ... + 32
  • Полтава – +30...+32
  • Днепр – +31...+33
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +31...+33
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +32...+34
  • Киев – +30...+32

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,2 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градуса выше ноля в 1949 году.

Во вторник, 25 июня, в Украине без осадков, лишь в южной части и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°. В Киеве 25 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18, днем 28-30°.

26-27 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°, на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°, на Закарпатье до 32°. В Киеве и области 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ранее сообщалось, что 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Ранее, в ГСЧС сообщили, что в понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами также ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Жара, Дожди, Грозы, Дневная температура, Прогноз погоды в городах Украины, Прогноз погоды в Украине 24 июня, Прогноз погоды в Украине 25 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
04 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь