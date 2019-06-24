Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди

Новости Украины: В понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы.

В понедельник, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей, кроме юго-восточной части, влажность воздуха кратковременно повысится.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью 16-22°, днем 29-34°, в западной части 23-28°. В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью около 20°, днем 31-33°.

Прогноз погоды на понедельник, 24 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +29...+31

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы - + 30 ... + 32

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +30...+32

Харьков – +32...+34

Киев – +30...+32

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,2 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градуса выше ноля в 1949 году.

Во вторник, 25 июня, в Украине без осадков, лишь в южной части и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°. В Киеве 25 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18, днем 28-30°.

26-27 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°, на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°, на Закарпатье до 32°. В Киеве и области 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ранее сообщалось, что 22-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Ранее, в ГСЧС сообщили, что в понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами также ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).