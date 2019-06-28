Верховный Суд закрыл производство о прекращении гражданства Саакашвили

Новости Украины: Верховный Суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства Михеила Саакашвили.

Верховный Суд, придя к выводу об отсутствии каких-либо возражений или препятствий для принятия отказа истца от иска, закрыл производство по делу о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял отказ Михеила Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины от 26 июля 2017 года №196/2017 «О прекращении гражданства Украины» в части «считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила». Производство по делу №800/459/17 (П/9901/52/18) закрыто", говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 июня 2019 года в судебном заседании истца поддержал представленное М. Саакашвили 5 июня 2019 года заявление об отказе от иска и закрытии производства по делу и подтвердил, что истец совершил личное волеизъявление, отказавшись от иска. Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Судом установлено, что Указом Президента от 28 мая 2019 года № 329/2019 «Вопросы гражданства Украины» внесены изменения в обжалуемый Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196/2017 «О прекращении гражданства Украины» и исключено из него положение об утрате М. Саакашвили гражданства Украины.

Суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо возражений или препятствий для принятия отказа истца от иска.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда.

С полным текстом решения Верховного Суда по делу № 800/459/17 (административное производство № П/9901/52/18) можно ознакомиться по ссылке - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82618279.

Напоминаем, 28 мая Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили путем внесения изменений в указ экс-президента Петра Порошенко. Сейчас Саакашвили является лидером и первым номером в предвыборном списке своей партии "Движение новых сил".