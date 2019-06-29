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В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара

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В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Жара в Украине на этих выходных постепенно спадает, однако вернется уже после 3 июля.

В Украине в период с 29 июня до 3 июля жара спадет, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же погода сохранится 30 июня и 1 июля: 30 июня на Левобережье, днем 1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 30 июня ночью 9-14°, в Карпатах 5-10°, днем 20-25°, в западных областях - 24-29°; 1 июля ночью 12-17°, днем в западной части - 26-31°, на остальной территории страны - 23-28°.

3 июля синоптики прогнозируют 20-26°, в южных областях местами 30-32°.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29, ясно
  • Львов – +27...+29, ясно
  • Ивано-Франковск – +26...+28, ясно
  • Тернополь – +26...+28, ясно
  • Черновцы – +26...+28, ясно
  • Хмельницкий – +26...+28, ясно
  • Луцк – +27..+29, ясно
  • Ровно – +26...+28, ясно
  • Житомир – +24...+26, ясно
  • Винница – +24...+26, ясно
  • Одесса – +23...+25, ясно
  • Николаев – +22...+24, ясно
  • Херсон – +22...+24, ясно
  • Симферополь – +23...+25, ясно
  • Кропивницкий – +22...+24, ясно
  • Черкассы – +22...+24, ясно
  • Чернигов – +22...+24, дождь с грозами
  • Сумы – +21...+23, дождь с грозами
  • Полтава – +21...+23, дождь с грозами
  • Днепр – +22...+24, дождь с грозами
  • Запорожье – +22...+24, ясно
  • Донецк – +21...+23, дождь с грозами
  • Луганск – +20...+22, дождь с грозами
  • Харьков – +21...+23, дождь с грозами
  • Киев – +22...+24, ясно

Прогноз погоды на 30 июня

Прогноз погоды на 1 июля

В Киеве 29 июня, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°. По области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

30 июня и 1 июля - переменная облачность, осадков не ожидается. Температура 30 июня ночью 9-14°, днем 20-25°; 1 июля ночью 12-17°, днем 26-31°.

Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день

Напомним, на юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщает французское радио со ссылкой на местную метеорологическую службу.

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Погода, Жара, Укргидрометцентр, Дождь, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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