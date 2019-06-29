В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара

Новости Украины: Жара в Украине на этих выходных постепенно спадает, однако вернется уже после 3 июля.

В Украине в период с 29 июня до 3 июля жара спадет, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же погода сохранится 30 июня и 1 июля: 30 июня на Левобережье, днем 1 июля в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 30 июня ночью 9-14°, в Карпатах 5-10°, днем 20-25°, в западных областях - 24-29°; 1 июля ночью 12-17°, днем в западной части - 26-31°, на остальной территории страны - 23-28°.

3 июля синоптики прогнозируют 20-26°, в южных областях местами 30-32°.

Прогноз погоды на воскресенье, 30 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29, ясно

Львов – +27...+29, ясно

Ивано-Франковск – +26...+28, ясно

Тернополь – +26...+28, ясно

Черновцы – +26...+28, ясно

Хмельницкий – +26...+28, ясно

Луцк – +27..+29, ясно

Ровно – +26...+28, ясно

Житомир – +24...+26, ясно

Винница – +24...+26, ясно

Одесса – +23...+25, ясно

Николаев – +22...+24, ясно

Херсон – +22...+24, ясно

Симферополь – +23...+25, ясно

Кропивницкий – +22...+24, ясно

Черкассы – +22...+24, ясно

Чернигов – +22...+24, дождь с грозами

Сумы – +21...+23, дождь с грозами

Полтава – +21...+23, дождь с грозами

Днепр – +22...+24, дождь с грозами

Запорожье – +22...+24, ясно

Донецк – +21...+23, дождь с грозами

Луганск – +20...+22, дождь с грозами

Харьков – +21...+23, дождь с грозами

Киев – +22...+24, ясно

Прогноз погоды на 30 июня

Прогноз погоды на 1 июля

В Киеве 29 июня, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около 20°. По области днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

30 июня и 1 июля - переменная облачность, осадков не ожидается. Температура 30 июня ночью 9-14°, днем 20-25°; 1 июля ночью 12-17°, днем 26-31°.

Напомним, на юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране, сообщает французское радио со ссылкой на местную метеорологическую службу.