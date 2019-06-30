В 53-й бригаде ВСУ развеяли слухи об освобожденном из плена Горяинове

Новости Украины: Освобожденный из плена Максим Горяинов не был за рулем грузовика и не привозил бойцов ВСУ в плен.

В 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отрицают, что военнослужащий Максим Горяинов, освобожденный оккупантами 28 июня, был за рулем грузовика и привез семерых бойцов в плен.

Об этом сообщает 53-я ОМБр на своей странице в Facebook.

“Некоторыми СМИ и пользователями социальных сетей распространяется дезинформация относительно военнослужащего 53-й ОМБр, который попал в плен и был передан 28 июня в Минске. Утверждается, что Горяинов Максим Анатольевич «...22 мая 2019 г., будучи водителем Камаза, в котором еще находилось 7 военнослужащих 53-й ОМБр, проезжая по служебным делам по трассе Мариуполь - Донецк в Краматорск, пересекая первые два наших блокпоста, после которых не повернул налево на Березовом-2, чтобы обойти Донецк, не остановившись на последнем блокпосту, привез своих офигевших от того, что произошло, да еще и, видимо, сонных собратьев прямо на блокпост врага, где их быстро приняли боевики Дыры...», - отметили в 53-й бригаде и подчеркнули, что “эта информация не соответствует действительности”.

В частности, как заявили в бригаде ВСУ, старший солдат Максим Горяинов не мог быть за рулем автомобиля, поскольку у него нет права управления автомобилем, тем более грузовым, который оборудован для перевозки людей.

В 53-й ОМБр попросили не распространять непроверенную информацию и не дискредитировать военнослужащих, не имея объективной информации.

Как сообщалось, Горяинов был одним из четырех украинцев, освобожденных оккупантами из плена на Донбассе 28 июня. Договоренность о передаче этих украинцев была достигнута между председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Горяинова взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Максим Горяинов - один из восьми бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы, двигаясь на грузовике, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию.