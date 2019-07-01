День ангела Леонида: значение имени и поздравления в стихах

От мужского имени Леонид образовано женское имя – Леонида. У имени Леонид есть родственные имена Лев, Леон и Леонтий. Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Лео, Леон также являются самостоятельными именами. А обращение Леша считается также краткой формой и мужских имен Алексей, Лель, Олег.
Все знакомые и друзья мужчины по имени Леонид отмечают широту его натуры. Действительно, Леонид – это человек с твердым внутренним стержнем. Он обладает гибким и достаточно дипломатичным характером, что делает его незаменимым, верным и надежным другом и компаньоном.
Леонид легко заводит новые знакомства. Он нетребователен к обществу, быстро приспосабливается к обстоятельствам. Часто Леонид становится миротворцем в кругу своих друзей, проявляет в нужные моменты твердость и принципиальность. Леонид очень способный человек, дело в его руках всегда спорится, а времени хватает буквально на все.
Судьба Леонида во многом определяется его добротой. Мужчине свойственны самые лучшие намерения, для осуществления которых он выбирает ошибочные пути. От того и судьба Леонида не бывает простой и гладкой, особенно если мужчина волей случая обладает властью над другими людьми.
Леонид уверен, что показывать терзающие его душевные муки равнозначно проявлению слабости и недостойно настоящего мужчины. Часто Леонид заботиться только об удовлетворении своих желаний, становясь эгоистичным даже в постели. Но при этом он хорошо разбирается в женской психологии. С одной стороны высокие чувства не чужды этому мужчине. Однако плохо вымытая тарелка или невкусный ужин надолго могут испортить его настроение.
Мужчина, названный именем Леонид, достаточно догадлив и легко воспринимает и осмысливает новую информацию. Кроме того, он довольно трудолюбив и разумен. Интеллектуальные качества он ценит и в других людях. Так и в жены себе он выберет ту, что будет не ниже его по интеллектуальному уровню. Ум в слабом поле не отталкивает мужчину, а, напротив, только привлекает его.
Леониду свойственны твердые нравственные принципы, которые он способен с упрямством отстаивать и защищать. Часто Леонид с детства привыкает заботиться о своем здоровье.
В любви Леонид – гурман. Он любвеобилен, но переменчив, и любить его непросто. Спутница Леонида должна уметь меняться вместе с ним. Обычно свою избранницу мужчина держит в состоянии неуверенности, постоянно ускользая из ее рук. Леонид очень тяжело переносит крушения в любви. Он не представляет себе одинокой жизни. В ухаживаниях мужчина стремителен и импульсивен. Он довольно привлекателен, но увидеть это сможет лишь та женщина, к которой он привык. В бесконечных поисках идеала Леонид часто ввязывается во всевозможные любовные приключения.
Ожидая от жизни с избранницей идеальных отношений, Леонид часто разочаровывается, и брак оказывается недолговечен. Мужчина в семейной жизни приятен, но довольно бесцветен и быстро надоедает. К тому же по воздействием алкоголя может быть неоправданно ревнив.
Способности Леонида позволяют ему добиваться успехов в работе журналиста и государственного деятеля. Он ладит с коллегами и начальством, поскольку обладает значительной гибкостью. Самолюбие мужчины, как правило, выражается в желании быть первым в любом деле. Своего он добивается не только дипломатией, но и мягкостью. Однако на рискованном пути Леониду часто не везет. Он легко может стать орудием в руках других.
Поздравления
Желаю я Ленечке на именины,
Чтоб счастье тебя, мой любимый, нашло.
Чтоб жизнь потекла бесконечно красиво,
И стало бы все и всегда хорошо.
Пусть ангел тебя сбережет от несчастья,
Успех и удача помогут во всем.
Не тронет тебя ни беда, ни ненастье,
И радостный свет согревает твой дом.
Леня, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
Поздравляю, Леонид!
Будет путь любой открыт,
Я добра хочу желать,
Неприятностей не знать,
Пусть успех с тобой идет,
Чтобы двигался вперед,
Пусть везенье наступает,
Чтобы жил, не унывая!
Леня, именины здесь,
Праздник твой особый есть.
Поздравляем всей душой,
Знаем, счастье — за тобой.
Пусть успех к тебе придет,
То, что хочешь — пусть найдет,
И сбывается мечта,
Будет рядом красота.
В именины Леониду
Пожелаю я добра.
Пусть судьба на радость будет
Исключительно щедра.
Пусть всегда с тобой удача
Рука об руку идет,
Покоряются задачи
И растет успехам счет!
С Днем ангела, Леня, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!