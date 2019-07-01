День ангела Леонида: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Леонид происходит от древнегреческого имени Леонидас, означающего "подобный льву", "сын льва".

От мужского имени Леонид образовано женское имя – Леонида. У имени Леонид есть родственные имена Лев, Леон и Леонтий. Уменьшительно-ласкательные обращения Леся, Лео, Леон также являются самостоятельными именами. А обращение Леша считается также краткой формой и мужских имен Алексей, Лель, Олег.

Все знакомые и друзья мужчины по имени Леонид отмечают широту его натуры. Действительно, Леонид – это человек с твердым внутренним стержнем. Он обладает гибким и достаточно дипломатичным характером, что делает его незаменимым, верным и надежным другом и компаньоном.

Леонид легко заводит новые знакомства. Он нетребователен к обществу, быстро приспосабливается к обстоятельствам. Часто Леонид становится миротворцем в кругу своих друзей, проявляет в нужные моменты твердость и принципиальность. Леонид очень способный человек, дело в его руках всегда спорится, а времени хватает буквально на все.

Судьба Леонида во многом определяется его добротой. Мужчине свойственны самые лучшие намерения, для осуществления которых он выбирает ошибочные пути. От того и судьба Леонида не бывает простой и гладкой, особенно если мужчина волей случая обладает властью над другими людьми.

Леонид уверен, что показывать терзающие его душевные муки равнозначно проявлению слабости и недостойно настоящего мужчины. Часто Леонид заботиться только об удовлетворении своих желаний, становясь эгоистичным даже в постели. Но при этом он хорошо разбирается в женской психологии. С одной стороны высокие чувства не чужды этому мужчине. Однако плохо вымытая тарелка или невкусный ужин надолго могут испортить его настроение.

Мужчина, названный именем Леонид, достаточно догадлив и легко воспринимает и осмысливает новую информацию. Кроме того, он довольно трудолюбив и разумен. Интеллектуальные качества он ценит и в других людях. Так и в жены себе он выберет ту, что будет не ниже его по интеллектуальному уровню. Ум в слабом поле не отталкивает мужчину, а, напротив, только привлекает его.

Леониду свойственны твердые нравственные принципы, которые он способен с упрямством отстаивать и защищать. Часто Леонид с детства привыкает заботиться о своем здоровье.

В любви Леонид – гурман. Он любвеобилен, но переменчив, и любить его непросто. Спутница Леонида должна уметь меняться вместе с ним. Обычно свою избранницу мужчина держит в состоянии неуверенности, постоянно ускользая из ее рук. Леонид очень тяжело переносит крушения в любви. Он не представляет себе одинокой жизни. В ухаживаниях мужчина стремителен и импульсивен. Он довольно привлекателен, но увидеть это сможет лишь та женщина, к которой он привык. В бесконечных поисках идеала Леонид часто ввязывается во всевозможные любовные приключения.

Ожидая от жизни с избранницей идеальных отношений, Леонид часто разочаровывается, и брак оказывается недолговечен. Мужчина в семейной жизни приятен, но довольно бесцветен и быстро надоедает. К тому же по воздействием алкоголя может быть неоправданно ревнив.

Способности Леонида позволяют ему добиваться успехов в работе журналиста и государственного деятеля. Он ладит с коллегами и начальством, поскольку обладает значительной гибкостью. Самолюбие мужчины, как правило, выражается в желании быть первым в любом деле. Своего он добивается не только дипломатией, но и мягкостью. Однако на рискованном пути Леониду часто не везет. Он легко может стать орудием в руках других.

Поздравления

Желаю я Ленечке на именины,

Чтоб счастье тебя, мой любимый, нашло.

Чтоб жизнь потекла бесконечно красиво,

И стало бы все и всегда хорошо.

Пусть ангел тебя сбережет от несчастья,

Успех и удача помогут во всем.

Не тронет тебя ни беда, ни ненастье,

И радостный свет согревает твой дом.

Леня, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Поздравляю, Леонид!

Будет путь любой открыт,

Я добра хочу желать,

Неприятностей не знать,

Пусть успех с тобой идет,

Чтобы двигался вперед,

Пусть везенье наступает,

Чтобы жил, не унывая!

Леня, именины здесь,

Праздник твой особый есть.

Поздравляем всей душой,

Знаем, счастье — за тобой.

Пусть успех к тебе придет,

То, что хочешь — пусть найдет,

И сбывается мечта,

Будет рядом красота.

В именины Леониду

Пожелаю я добра.

Пусть судьба на радость будет

Исключительно щедра.

Пусть всегда с тобой удача

Рука об руку идет,

Покоряются задачи

И растет успехам счет!

С Днем ангела, Леня, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!