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Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

Орджоникидзевский райсуд Харькова в среду вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Заседание не состоялось. Со слов адвокатов обвиняемой, у нее возникли проблемы с машиной по дороге из Славянска в Харьков. Она приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, решил перенести заседание на 30 августа", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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Суд, Неля Штепа, 30 августа, Дело Штепы, Подготовительное заседание суда.
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