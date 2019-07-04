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День ангела Василисы: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Василисы: значение имени и поздравления в стихах
08:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Василиса в переводе с греческого означает "царственная", "властительница".

Имена Василиса, Василина и Василида являются женскими формами мужского имени Василий.

Ласковое обращение Лиса также употребляется к таким именам как Алиса, Елизавета, Элиза и другим, а обращение Ася является самостоятельным именем.

Василиса – настоящая кладезь самых чистых помыслов и добрых дел. Чужую боль и проблему она примет как свою. Стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой – главные черты Василисы.

Недостатком Василисы является упрямство. Очень нелегко переубедить ее, если она решила совершить какой-либо поступок. Она все равно добьется своего, даже если это будет в ущерб ей. Этой женщине очень трудно признаваться с своих недостатках, так как ей хочется выглядеть всегда безукоризненно чистой и она очень старается выглядеть именно так.

Очарование, природная красота, мягкость в общении с людьми – непременные атрибуты обладательницы этого имени. Ей нужно быть постоянно в гуще событий, но она больше духовный наставник, сестра милосердия, чем лидер-борец за права.

Василиса – любящая мать. Василисы любят ходить в гости, принимать у себя гостей. Она не прочь похвастаться обновой.

Очень часто Василисы становятся социальными работниками, занимаются благотворительностью, т.к. именно так они могут выполнять свою жизненную миссию.

Поздравления

Премудрая, прекрасная...

Все это про тебя!

Свети нам словно ясная,

Далекая звезда.

 

Будь, Василиса, счастлива

Всегда, и в этот день

Загадывай желания,

Все сбудется, поверь.

 

Ведь в имени заложена

Твоем царицы стать,

И потому положено

Тебе во всем блистать!

Вася с Васей встретился как-то раз,

Василису Вася полюбил тотчас.

"Без тебя, — кричит он, — не прожить и дня!

Выходи скорее замуж за меня!

Полюбил тебя, моя Вася, я

За твое, душа, ясноглазие!"

А она: "Вот так катавасия!

Лучше заведу кота Васю я".

День ангела Леонида: значение имени и поздравления в стихах

Василиса, ты — царица,

Открываются границы,

В восхищенье пред тобой,

Ты пленяешь красотой!

 

Горяча ты, очень властна,

Для противников опасна!

Очень преданна в любви,

Ты, Господь, ее храни!

 

И пошли благословенье,

Укажи предназначенье,

Счастья, радости давай,

Никогда не оставляй!

Позволь поздравить, дорогая Василиса!

Дарю тебе этот прекрасный поздравок:

Сегодня пьют все, будто в секте Диониса,

И, я уверен, отмечает даже Бог!

 

Сегодня праздник, день великого гулянья!

И мы желаем тебе в этот славный час

Успехов, радости, найти свое призванье,

Стать знаменитой! Но не забывать про нас!

Ты к нам пришла из сказки, Василиса,

Загадочная девица-краса!

И, несомненно, ты достойна приза

За эти за прекрасные глаза!

С днем Ангела тебя мы поздравляем,

И направляя этот поздравок,

От всей души тебе добра желаем,

И жизни без упреков и без склок!

Василиса хороша —

И фигура, и душа.

Васильками цветут глазки,

А премудра — как из сказки.

Я красавицу такую

Обниму и поцелую,

Пожелаю, чтоб всегда

Молодой она была,

Юморной, веселой, вздорной,

Боевой, живой, задорной,

И энергией полна —

Моя милая жена.

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Побед тебе, радости, кучу везения,

Улыбок, богатства, и good настроения.

Успеха желает тебе даже сверчок,

Свирикая этот смешной поздравок!

 

Ты очень красива, и очень умна.

И, непременно, ты многим нужна.

И даже под кроной старого тиса,

Мы дружно поздравим тебя, Василиса!

Дева, радуйся-веселися,

Раскрывай в восхищенье глазки:

Имя сказочно — Василиса,

Красота твоя — как из сказки.

 

Ты умна и стройна. Прекрасна

Только Бог тебя сделать мог...

Пропадать мне полжизни, ясно,

У твоих несравненных ног!

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