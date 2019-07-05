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Канада может разрешить украинцам въезд по электронной визе

Канада может разрешить украинцам въезд по электронной визе
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украинцам могут разрешить посещать Канаду с электронной авторизацией.

Канада может позволить украинцам путешествовать по стране с использованием электронных виз.

Об этом сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук.

"Мы провели очень продуктивную встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Я покинула ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательства позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - сказала Мигайчук.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

Украина существенно нарастила экспорт в Канаду

Конгресс украинцев Канады ныне лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии. С 2017 года бразильцы, которым на протяжении минувших 10 лет была предоставлена канадская туристическая виза, могут для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая за несколько минут оформляется онлайн и стоит 7 долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. За это время он провел более десятка двух- и многосторонних встреч и принял участие в конференции относительно реформ в Украине, проходившей в Торонто.

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Канада, Владимир Зеленский, Электронная виза, Марьяна Мигайчук.
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