Зеленский отреагировал на новость о гибели двух военнослужащих на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух военнослужащих украинских Вооруженных сил за прошедшие сутки не была напрасной, поскольку Украина без сомнений будет единой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В пятницу в официальном аккаунте Офиса президента Украины в соцсети Твиттер было опубликовано сообщение следующего содержания: "За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. "Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений" - прокомментировал печальное известие президент".
За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. «Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!» – прокоментував сумну звістку Президент.
— Офіс Президента (@APUkraine) 5 июля 2019 г.
Как сообщалось, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщили, что за минувшие сутки боевики на Донбассе 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм. "В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевое травмирование", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.
Ранее в четверг, 4 июля, в Командовании операции Объединенных сил сообщили, что от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области, скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, старший солдат Эдуард Лобода.