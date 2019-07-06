Журналисты призвали Парубия помочь расследованию гибели работницы ВР

Новости Украины: Журналисты просят Андрея Парубия взять под личный контроль расследование гибели гардеробщицы ВР.

Парламентские журналисты призывают Андрея Парубия взять под личный контроль расследование убийства гардеробщицы ВР Антонины Шпир, которую нашли мертвой на Киевщине.

Инициатором обращения выступила Ольга Мусафирова - собкор российской "Новой газеты", передает корреспондент Укринформа.

"Мы, парламентские журналисты нескольких поколений, просим Вас срочно взять под личный контроль ход расследования жестокого убийства многолетней технической работницы парламента - гардеробщицы Антонины Шпир, которая была найдена мертвой 4 июля, в поле, вблизи села Диминовка, что под Киевом", - говорится в письме.

"Мы осознаем, что подобные преступления либо раскрываются по "горячим следам", либо следственные действия не приводят к положительному результату и превращаются в формальность. Антонина Шпир не была народным депутатом. Таких людей иногда называют "маленькими украинцами", чей электоральный вес стремительно растет только во время избирательных кампаний. Но не только народные избранники, дай им Бог здоровья, имеют право рассчитывать на закон и справедливость - в данном случае, хотя бы после смерти", - отмечается также в обращении.

Среди подписантов - журналисты и фотокорреспонденты различных медиа, а также народные депутаты разных созывов. В частности, народный депутат от Блока Петра Порошенко Оксана Билозир заверила, что организует парламентский контроль за процессом расследования.

В комментарии Укринформу инициатор обращения Ольга Мусафирова уточнила, что его бумажную копию для регистрации в парламенте планирует предоставить 8 июля.

"Парубий уже проинформирован о наличии такого письма - как видите, среди тех, кто поддержал обращение, является госпожа Ирина Кармелюк, руководитель пресс-службы. Бумажный вариант для регистрации планирую предоставить в понедельник", - отметила Мусафирова.

Как сообщалось, 3 июля в Макаровском районе Киевщины, в кукурузном поле, нашли женщину, которая считалась без вести пропавшей с 29 июня. Ею оказалась 65-летняя работница Верховной Рады Антонина Шпир.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).