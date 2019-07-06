В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями

Синоптики на выходных 6-7 июля прогнозируют на всей территории Украины снижение температуры до 20° с кратковременными дождями и грозами.
6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Прогноз погоды на воскресенье, 7 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 6 июля
Прогноз погоды на 7 июля
7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.
Ночью 6 июля и днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
Ранее сообщалось, Германия и Нидерланды борются с распространением ядовитых гусениц, контакт с которыми может привести к астме, рвоте и сыпи на коже. Мягкая зима и теплая весна этого года увеличили количество личинок дубового походного шелкопряда. Гусеницы превращаются в куколок, а затем в бабочек в конце июля, и угроза снижается.