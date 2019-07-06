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Суббота, 06.07.2019
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В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями

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В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Жара в Украине временно уступила небольшому похолоданию с дождями и грозами, которые прокатятся всей территорией Украины.

Синоптики на выходных 6-7 июля прогнозируют на всей территории Украины снижение температуры до 20° с кратковременными дождями и грозами.

6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +24...+26, переменная облачность, дождь
  • Львов – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами
  • Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, дождь
  • Тернополь – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами
  • Луцк – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами
  • Ровно – +22...+24, переменная облачность, дождь с грозами
  • Житомир – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами
  • Винница – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами
  • Одесса – +29...+31, ясно
  • Николаев – +28...+30, ясно
  • Херсон – +28..+30, ясно
  • Симферополь – +28...+30, ясно
  • Кропивницкий – +27...+29, ясно
  • Черкассы – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами
  • Чернигов – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами
  • Сумы – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами
  • Полтава – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами
  • Днепр – +27...+29, ясно
  • Запорожье – +27...+29, ясно
  • Донецк – +26...+28, ясно
  • Луганск – +25...+27, ясно
  • Харьков – +25...+27, ясно
  • Киев – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Прогноз погоды на 6 июля

Прогноз погоды на 7 июля

7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.

Ночью 6 июля и днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы

Ранее сообщалось, Германия и Нидерланды борются с распространением ядовитых гусениц, контакт с которыми может привести к астме, рвоте и сыпи на коже. Мягкая зима и теплая весна этого года увеличили количество личинок дубового походного шелкопряда. Гусеницы превращаются в куколок, а затем в бабочек в конце июля, и угроза снижается.

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Украина, Погода, Температура, Дождь, Прогноз погоды.
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