В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями

Новости Украины: Жара в Украине временно уступила небольшому похолоданию с дождями и грозами, которые прокатятся всей территорией Украины.

Синоптики на выходных 6-7 июля прогнозируют на всей территории Украины снижение температуры до 20° с кратковременными дождями и грозами.

6 июля ночью в северных, центральных и южных областях, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на воскресенье, 7 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26, переменная облачность, дождь

Львов – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами

Ивано-Франковск – +23...+25, переменная облачность, дождь

Тернополь – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами

Черновцы – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами

Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами

Луцк – +23...+25, переменная облачность, дождь с грозами

Ровно – +22...+24, переменная облачность, дождь с грозами

Житомир – +24...+26, переменная облачность, дождь с грозами

Винница – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами

Одесса – +29...+31, ясно

Николаев – +28...+30, ясно

Херсон – +28..+30, ясно

Симферополь – +28...+30, ясно

Кропивницкий – +27...+29, ясно

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, дождь с грозами

Чернигов – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Сумы – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Полтава – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Днепр – +27...+29, ясно

Запорожье – +27...+29, ясно

Донецк – +26...+28, ясно

Луганск – +25...+27, ясно

Харьков – +25...+27, ясно

Киев – +25...+27, переменная облачность, дождь с грозами

Прогноз погоды на 6 июля

Прогноз погоды на 7 июля

7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.

Ночью 6 июля и днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Ранее сообщалось, Германия и Нидерланды борются с распространением ядовитых гусениц, контакт с которыми может привести к астме, рвоте и сыпи на коже. Мягкая зима и теплая весна этого года увеличили количество личинок дубового походного шелкопряда. Гусеницы превращаются в куколок, а затем в бабочек в конце июля, и угроза снижается.