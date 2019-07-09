Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)

Новости Украины: В этот день отправлялись в лес по ягоды. Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского.

Традиции на 9 июля

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора. Впоследствии Давид покидает монастырь и отправляется в Фессалоники, где соорудил шалаш под миндальным деревом. В таком шалаше Давид прожил около 70 лет, в течение которых непрестанно молился и соблюдал пост.

В награду он получил от Бога дар чудотворения и многих людей смог исцелить от болезней. Также часто к Давиду приходили для того чтобы получить совет по поводу той или иной ситуации – он никогда и никому не отказывал в этом.

Пчеловоды считают, что в этот день пчела первый раз вылетает за медовым сбором. По народным поверьям, в лесах поспевает земляника, и про этот день говорили: "Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут", Земляника-ягода заспевает, красных девок в лес зазывает", "Собирай по ягодке, принесешь кузовок". Эти полезные и вкусные ягоды использовались от множества болезней. Если в этот день идет дождь - все лето до сентября будет дождливым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.

Приметы на 9 июля

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени

О сохранении и здоровье маленьких детей следует молиться иконе Божьей Матери Тихвинской

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков. Уже потом начнутся осенние дни, наступит похолодание

Засуха – до самой осени грибов не будет

Земляника красна - не сей напрасно овса.

Обилие ягод предвещает холодную зиму.