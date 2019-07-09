Скачать
Вторник, 09.07.2019
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост
Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему
Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему
Скандальная российская фигуристка будет представлять Украину
Скандальная российская фигуристка будет представлять Украину
Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)

Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)

Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В этот день отправлялись в лес по ягоды. Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери (1383) и вспоминает преподобного Давида Солунского.

Традиции на 9 июля

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора. Впоследствии Давид покидает монастырь и отправляется в Фессалоники, где соорудил шалаш под миндальным деревом. В таком шалаше Давид прожил около 70 лет, в течение которых непрестанно молился и соблюдал пост.

В награду он получил от Бога дар чудотворения и многих людей смог исцелить от болезней. Также часто к Давиду приходили для того чтобы получить совет по поводу той или иной ситуации – он никогда и никому не отказывал в этом.

Пчеловоды считают, что в этот день пчела первый раз вылетает за медовым сбором. По народным поверьям, в лесах поспевает земляника, и про этот день говорили: "Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут", Земляника-ягода заспевает, красных девок в лес зазывает", "Собирай по ягодке, принесешь кузовок". Эти полезные и вкусные ягоды использовались от множества болезней. Если в этот день идет дождь - все лето до сентября будет дождливым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.

 

Приметы на 9 июля

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени

О сохранении и здоровье маленьких детей следует молиться иконе Божьей Матери Тихвинской

Если необходимо 9 июля занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным

Знаменательные события в истории: 9 июля 2019 года

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков. Уже потом начнутся осенние дни, наступит похолодание

Засуха – до самой осени грибов не будет

Земляника красна - не сей напрасно овса.

Обилие ягод предвещает холодную зиму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, 9 июля, Праздники в июле, Праздник 9 июля, День Давида Солунского, День иконы Тихвинской Божьей Матери.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
03 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
04 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
05 Климкин предупредил о манере Путина вести переговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране
СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
АЧС вернулась в Украину
АЧС вернулась в Украину
Рецепт дня: картофельная пицца
Рецепт дня: картофельная пицца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь