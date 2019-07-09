Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди

Новости Украины: Жара в Украине временно уступила небольшому похолоданию с дождями и грозами, которые пройдут в западных, северных и центральных областях.

9 июля на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°; днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на вторник, 9 июля, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22, дождь с грозами

Львов – +19...+21, дождь с грозами

Ивано-Франковск – +19...+21, дождь с грозами

Тернополь – +19...+21, дождь с грозами

Черновцы – +19...+21, дождь с грозами

Хмельницкий – +19...+21, дождь с грозами

Луцк – +19...+21, дождь с грозами

Ровно – +19...+21, дождь с грозами

Житомир – +20...+22, дождь с грозами

Винница – +20...+22, переменная облачность

Одесса – +22...+24, переменная облачность

Николаев – +23...+25, переменная облачность

Херсон – +24...+26, переменная облачность

Симферополь – +25...+27, переменная облачность

Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность

Черкассы – +20...+22, переменная облачность

Чернигов – +19...+21, дождь с грозами

Сумы – +19...+21, дождь с грозами

Полтава – +20...+22, дождь

Днепр – +22...+24, переменная облачность

Запорожье – +24...+26, переменная облачность

Донецк – +24...+26, переменная облачность

Луганск – +24...+26, переменная облачность

Харьков – +22...+24, переменная облачность

Киев – +20...+22, дождь с грозами

Прогноз погоды на 9 июля

9 июля в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°. В Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.