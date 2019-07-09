Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди

9 июля на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°; днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на вторник, 9 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +20...+22, дождь с грозами
- Львов – +19...+21, дождь с грозами
- Ивано-Франковск – +19...+21, дождь с грозами
- Тернополь – +19...+21, дождь с грозами
- Черновцы – +19...+21, дождь с грозами
- Хмельницкий – +19...+21, дождь с грозами
- Луцк – +19...+21, дождь с грозами
- Ровно – +19...+21, дождь с грозами
- Житомир – +20...+22, дождь с грозами
- Винница – +20...+22, переменная облачность
- Одесса – +22...+24, переменная облачность
- Николаев – +23...+25, переменная облачность
- Херсон – +24...+26, переменная облачность
- Симферополь – +25...+27, переменная облачность
- Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность
- Черкассы – +20...+22, переменная облачность
- Чернигов – +19...+21, дождь с грозами
- Сумы – +19...+21, дождь с грозами
- Полтава – +20...+22, дождь
- Днепр – +22...+24, переменная облачность
- Запорожье – +24...+26, переменная облачность
- Донецк – +24...+26, переменная облачность
- Луганск – +24...+26, переменная облачность
- Харьков – +22...+24, переменная облачность
- Киев – +20...+22, дождь с грозами
Прогноз погоды на 9 июля
9 июля в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°. В Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.