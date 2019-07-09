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Вторник, 09.07.2019
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Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди

Погода на 9 июля: сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Жара в Украине временно уступила небольшому похолоданию с дождями и грозами, которые пройдут в западных, северных и центральных областях.

9 июля на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 9-14°, на крайнем юге страны 15-19°; днем 18-23°, в южных и восточных областях 22-27°", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на вторник, 9 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +20...+22, дождь с грозами
  • Львов – +19...+21, дождь с грозами
  • Ивано-Франковск – +19...+21, дождь с грозами
  • Тернополь – +19...+21, дождь с грозами
  • Черновцы – +19...+21, дождь с грозами
  • Хмельницкий – +19...+21, дождь с грозами
  • Луцк – +19...+21, дождь с грозами
  • Ровно – +19...+21, дождь с грозами
  • Житомир – +20...+22, дождь с грозами
  • Винница – +20...+22, переменная облачность
  • Одесса – +22...+24, переменная облачность
  • Николаев – +23...+25, переменная облачность
  • Херсон – +24...+26, переменная облачность
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность
  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность
  • Черкассы – +20...+22, переменная облачность
  • Чернигов – +19...+21, дождь с грозами
  • Сумы – +19...+21, дождь с грозами
  • Полтава – +20...+22, дождь
  • Днепр – +22...+24, переменная облачность
  • Запорожье – +24...+26, переменная облачность
  • Донецк – +24...+26, переменная облачность
  • Луганск – +24...+26, переменная облачность
  • Харьков – +22...+24, переменная облачность
  • Киев – +20...+22, дождь с грозами

Прогноз погоды на 9 июля 

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9 июля в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°. В Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

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Украина, Погода, Температура, Дождь, Прогноз погоды.
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