В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков

В Украине в ближайшие сутки сухо и тепло с переменной облачностью, в некоторых областях ночью ожидается небольшой дождь.
"3 июля переменная облачность. В южной части, Карпатах, ночью также и в восточных областях кратковременный ясно, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, днем 22-27°.
Прогноз погоды на четверг, 4 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 4 июля
4-5 июля, сохранится переменная облачность, без осадков, только днем 5 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 20-25°, на Закарпатье, юге и востоке страны 26-30°.
4-5 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь днем 5 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.
"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С", – говорится в сообщении синоптиков.