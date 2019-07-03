В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков

Новости Украины: Синоптики прогнозируют после нескольких дней жаркой погоды постепенное снижение температуры с кратковременными дождями.

В Украине в ближайшие сутки сухо и тепло с переменной облачностью, в некоторых областях ночью ожидается небольшой дождь.

"3 июля переменная облачность. В южной части, Карпатах, ночью также и в восточных областях кратковременный ясно, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

Прогноз погоды на четверг, 4 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27, ясно

Львов – +22...+24, ясно

Ивано-Франковск – +22...+24, ясно

Тернополь – +22...+24, ясно

Черновцы – +22...+24, ясно

Хмельницкий – +22...+24, ясно

Луцк – +22...+24, ясно

Ровно – +22...+24, ясно

Житомир – +22...+24, ясно

Винница – +23...+25, ясно

Одесса – +27...+29, ясно

Николаев – +27...+29, ясно

Херсон – +27...+29, ясно

Симферополь – +27...+29, ясно

Кропивницкий – +23...+25, ясно

Черкассы – +23...+25, ясно

Чернигов – +20...+22, ясно

Сумы – +20...+22, ясно

Полтава – +23...+25, ясно

Днепр – +23...+25, ясно

Запорожье – +27...+29, ясно

Донецк – +25...+27, ясно

Луганск – +25...+27, ясно

Харьков – +25...+27, ясно

Киев – +23...+25, ясно

Прогноз погоды на 4 июля

4-5 июля, сохранится переменная облачность, без осадков, только днем 5 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге 15-20°; днем 20-25°, на Закарпатье, юге и востоке страны 26-30°.

4-5 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь днем 5 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

"Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С", – говорится в сообщении синоптиков.