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Среда, 10.07.2019
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День ангела Юрия: значение имени и поздравления в прозе

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День ангела Юрия: значение имени и поздравления в прозе
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Европейское написание имени Юрий – Yuri – также является японским и корейским женским именем.

Имя Юрий – русская форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец". И эта версия является традиционной, основной. В данном контексте у имени Юрий появляется много европейских аналогов – это все формы имен Георгий и егор, хотя все они употребляются самостоятельно и независимо друг от друга.

По второй версии, имя Юрий – это славянское имя. По одному мнению, имя Юрий имеет отношение к понятию "высокое место", поэтому может иметь перевод "высокий" в значении важный, почетный – "высочтимый". Также есть мнение, что имя Юрий могло появиться от глагола "юрить", т.е. спешить, торопиться, быть проворным, быстрым, резвым. Поэтому в данном случае трактовки у имени Юрий может быть гораздо больше. Возможно, что после появления христианства на Руси славянскому языческому имени дали новую жизнь.

Также есть версия, что у имени Юрий латинские корни. Произошло это имя от латинского "jura", что означает "клясться", "давать клятву", поэтому имя также трактуют как "верный".

В Японии это имя означает "лилия" (идентично женским именам Лилия и Лилиана), в Корее возможны различные варианты в зависимости от используемого иероглифа.

Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.

его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.

Поздравления

Дорогой Юрий, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и поддержки родных людей, доброго здоровья и благополучия, целеустремленности к своим желаниям и победных итогов великих дел, отличного настроения и большого уважения.

Юра, желаем тебе оставаться такой же неординарной личностью, благополучно сочетающей в себе добродушие, отличное чувство юмора, упорство и твердость в принятие решений. Желаем, чтобы твои пробивные способности и недюжий интеллект привели тебя к успеху и обеспечили тебя стабильным достатком и благополучием в жизни.

***

Милый Юрий, я тебя сердечно поздравляю и желаю идеального здоровья, безупречного успеха, великолепного настроения, замечательного самочувствия, неизменной удачи, долговечного счастья, великой любви и искренней радости.

День ангела Дениса: значение имени и поздравления в стихах

Юрий, у тебя сегодня праздник! От души поздравляю тебя и желаю много разнообразных благ и шикарных перспектив на будущее. Завоевывай свои высоты, развивайся и совершенствуйся. Ты можешь многое, я верю, что у тебя все получится!

***

Дорогой Юрий, будь успешен во всем, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

Поздравляю с днем рождения и желаю удачи во всех сферах жизни. Пусть каждый твой друг, только заслышав твое имя, Юрий, гордится знакомством с тобой. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в работе и жизни у тебя оказываются лишь успешные дни, недели и месяцы. С праздником!

***

Дорогой Юрий, поздравляю тебя и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, светлого ума и стопроцентного счастья. Юра, будь всегда смел, решителен, уверен, обаятелен и хорош собой, с легкостью решай любые вопросы и с успехом покоряй любые вершины. И пусть тебе жить и творить помогает любовь!

Именины (День Ангела) Давида: значение имени и поздравления

Великолепный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к великим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, нескончаемой энергии и вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.

***

Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

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