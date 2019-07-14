"Слуга народа" не станет менять "зе-дизайн" логотипа

Новости Украины: Партия "Слуга народа" отказалась от логотипа с велосипедом и булавой и останется с "зе-дизайном".

Партия «Слуга народа» пока отказалась от нового логотипа с велосипедом и булавой и решила остаться с проверенным на президентских выборах «зе-дизайном».

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

«Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим «зе-дизайном», который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться», - сказал Корниенко.

Как известно, в мае «Слуга народа» представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой. Планировалось, что такой логотип партия использует на парламентских выборах 21 июля.

Ранее сообщалось, центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.