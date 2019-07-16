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В ООН доложили о снижении ВИЧ-инфицированных

В ООН доложили о снижении ВИЧ-инфицированных
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Смертность от ВИЧ в мире снизилась на треть за последние восемь лет.

В 2018 году от ВИЧ-инфекции в мире скончались около 770 тыс. человек, что на треть меньше, чем в 2010 году, говорится в опубликованном во вторник докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Согласно данным ежегодного доклада, трое из пяти ВИЧ-инфицированных людей - 23,3 млн из 37,9 млн человек - получают антиретровирусную терапию. Это означает, что они больше не могут передать вирус.

При этом, отмечается, что количество новых ВИЧ-инфицированных по сравнению с предыдущими годами находится на стабильном уровне - 1,7 млн.

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Однако, несмотря на то, что в Южной и Восточной Африке, регионе, наиболее пострадавшем от ВИЧ, смертность сократилась, в Восточной Европе число скончавшихся возросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%.

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Также UNAIDS обеспокоена сокращением финансирования. В 2018 году на программу борьбы со ВИЧ было потрачено $19 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем сумма, которая потребуется в 2020 году.

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СПИД, ВИЧ, ООН, Болезнь, Смерть.
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