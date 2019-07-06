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Новый шаг в борьбе со СПИДом: впервые уничтожен ВИЧ в целом геноме

Новый шаг в борьбе со СПИДом: впервые уничтожен ВИЧ в целом геноме
10:15 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Опыты проводились на лабораторных мышах, а среди людей они начнутся уже в следующем году. Это открывает путь к созданию лекарства для полного избавления от ВИЧ.

Впервые в истории науки американским ученым удалось удалить ВИЧ из целого генома лабораторных мышей с помощью лекарства медленного действия и технологии редактуры генов. Эта методика может стать основой для создания первого универсального лекарства против ВИЧ у людей. Впрочем, для подтверждения этого необходимо провести исследования с участием человека, которые запланированы на следующее лето.

Отметим, что пока лишь только два человека на всей нашей планете смогли излечиться от ВИЧ полностью, и у обоих были неизлечимые лейкозы. Они прошли через очень рискованную процедуру трансплантации костного мозга. Естественно, что эту методику нельзя назвать универсальной, поскольку распространить ее на миллионы ВИЧ-инфицированных просто технически невозможно.

И вот теперь ученые из Небраски и Филадельфии опубликовали беспрецедентные результаты пятилетнего проекта. Оказалось, что они использовали препарат медленного действия под названием LASER ART, который охотится за вирусом. А перед его применением они воспользовались программой CRISPR Cas9 для редактуры генома. Этот двухступенчатый подход оказался удивительно успешным, поскольку он позволил полностью удалить ВИЧ из целого генома у трех лабораторных мышей. Теперь остаётся дождаться результатов тех же самых экспериментов с участием ВИЧ-инфицированных людей, после чего можно будет говорить о так давно ожидаемом прорыве в медицине.

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Сегодня ВИЧ-инфицированные пациенты имеют возможность применять лекарства из категории высокоактивной антиретровирусной терапии, которые продлевают их жизнь до среднестатистических показателей людей, не имеющих ВИЧ. Однако во многих странах доступ к подобным лекарствам затруднен или вовсе отсутствует, как, например, в беднейших государствах Азии или Африки. Кроме того, иногда эти лекарства теряют свою эффективность, и ВИЧ начинает прогрессировать до стадии СПИДа.

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СПИД, Исследование, ВИЧ, Медицина, Ген, Геном.
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