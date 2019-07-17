Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля

Новости Украины: Из Украины в ближайшее время постепенно полностью уйдут дожди и температура воздуха все сильнее приблизится к летней.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 17 июля, дожди и грозы накроют восточную часть страны, где днем ожидается +22+24, а ночью +13+15. На юге и в центре страны также дожди. Температура воздуха днем +22+24, а ночью +12+14. Ожидается ухудшение погоды также в Житомирской и Винницкой областях.

Однако, в западной части страны сегодня переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем достигнет +24, а ночью +10+12. Во Львовской области ночью ожидается +9+11. На юге страны дожди с грозами и температура воздуха днем +24+26, а ночью ожидается +15+17.

По данным синоптиков, в столице сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем +21+23, а ночью +12+14.

18-19 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь 18 июля в северных, Волынской, Ривненской областях местами небольшие дожди, 19 июля в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 20 °; днем 20-25 °, на юге, востоке страны и в Днепропетровской 25-30 °; в Карпатах ночью 5-10 °, днем 11-16 °.

В Киеве и области 18 июля местами ожидается небольшой кратковременный дождь, 19 июля - без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 °, днем 20-25 °.

Прогноз погоды на четверг, 18 июля, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

Львов – +22...+24, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность, сухо

Тернополь – +22...+24, переменная облачность, сухо

Черновцы – +22...+24, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность, сухо

Луцк – +22...+24, дождь

Ровно – +22...+24, дождь

Житомир – +22...+24, дождь

Винница – +23...+25, переменная облачность, сухо

Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо

Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо

Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо

Симферополь – +27...+29, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо

Черкассы – +23...+25, переменная облачность, сухо

Чернигов – +22...+24, дождь

Сумы – +22...+24, дождь

Полтава – +23...+25, переменная облачность, сухо

Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо

Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо

Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо

Луганск – +25...+27, переменная облачность, сухо

Харьков – +25...+27, переменная облачность, сухо

Киев – +21...+23, дождь

Прогноз погоды на 17 июля

Прогноз погоды на 18 июля

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшие сутки.

"Пока антициклон с немного депрессивным названием Xandra (как Кассандра, так Хандра)) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам 17 июля кратковременные дожди и локальные грозы. Поэтому пока что атмосферное давление скачет, головы в некоторых граждан болят, зонты актуальны, а жителям Юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики", - написала она.

Ранее сообщалось, с начала июня европейская Служба мониторинга атмосферы проекта "Коперник" зарегистрировала рекорд в США по объему осадков, выпавших с апреля по июнь.

"В Соединенных Штатах бьют рекорды объемы осадков, выпавших с апреля по июнь. В штатах Миссисипи, Миссури и Иллинойс наблюдаются продолжительные наводнения. Тропический шторм Барри, который несет с собой сильный ветер и проливные дожди, движется крайне медленно, а это, как говорят ученые, означает, что осадки будут особенно обильными. Таким образом, повышается опасность наводнений, которые потенциально могут достигнуть уровня в 1,8 метра", - сказано в исследовании.