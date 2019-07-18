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ТОП-5 вузов Украины для поступления в 2019 году

ТОП-5 вузов Украины для поступления в 2019 году
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Минобразования назвали ТОП-5 вузов и специальностей среди нынешних абитуриентов.

Самым популярным заведением высшего образования среди поступающих в этом году на сегодняшний день является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, специальность - ”право”.

Как передает корреспондент, об этом заявила директор ГП ”ИнфоРесурс” Оксана Белик на брифинге по итогам первой недели подачи заявлений в вузы.

”ТОП-5 вузов на сейчас по количеству поданных электронных и бумажных заявлений: на первом месте - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, всего подано в данный вуз 35 тысяч 41 заявление. На втором - Национальный университет ”Львовская политехника”, подано 32 тысячи 331 заявление. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 31 тысяча 974 заявления подано в данное заведение”, - сказала Белик.

На четвертом месте, по ее словам, - Киевский национальный торгово-экономический университет - 31 тысяча 479 заявлений, а на пятом месте - Национальный технический университет Украины ”Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” - 28 тысяч 766 заявлений.

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Кроме того, Белик отметила, что среди специальностей, которые чаще всего выбирают абитуриенты, на первом месте - ”Право”, на втором - ”Филология”, на третьем - ”Менеджмент”, на четвертом - ”Среднее образование”, на пятом - ”Компьютерные науки”.

Как сообщал УНИАН, заявления на поступление в заведения высшего образования принимаются с 10 по 22 июля.

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вуз, Минобразования, Обучение, Образование, Университет.
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