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Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка
Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка

Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка

Приметы и обряды на 20 июля - Авдотья Сеногнойка
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 20 июля церковь отмечает День Великой княгини Авдотьи или Ефросинии.

В такой день люди отмечают память преподобной Ефросинии, в миру Евдокии.

Евдокия была дочкой суздальского князя Дмитрия Константиновича. Она же вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз был залогом мира. Княгиня была благочестивой.

Особо большое влияние на нее оказали преподобный Сергий и московский митрополит Алексий. Втайне от всех, девушка соблюдала строгий пост. Сеногнойкой Авдотью назвали за частые дожди, которые были на ее именины и которые мешали заготовке сена. Крестьяне думали, что если в такой день начнутся дожди, то они будут падать еще пару недель.

Традиции

На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца.

первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали. После завершения полевых работ этой связкой колосков выгоняют насекомых из избы, а на Покрова (14 октября) скармливают домашней скотине, чтобы та не капризничала в зимний период и лучше ела заготовленный для нее корм.

Землепашцы первый срезанный пук ржи обвязывают вокруг пояса. После этого они произносят тайные слова и ходят с ним до третьего снопа, после чего снимают. Такой обряд помогает избавиться от болей в спине и пояснице.

Часто 20 июля гадали, могли бросать серп в землю. Если серп кончиком в землю воткнется – значит метавшему серп в скором времени суждено умереть. Тому же, у кого серп падал на бок, суждено обрести счастье и удачу.

В этот же день поспевала черника. Отсюда и другое название праздника – Фома Черничник. Заготавливали впрок дубовые веники, обладавшие свойством исцеления.

Приметы

Если на Авдотью дожди, то продлятся они несколько недель.

Дождь на Авдотью – сено испортится.

Знаменательные события в истории: 20 июля 2019 года

Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи.

Ветер 20 июля говорит о грядущем ненастье. Если солнце садится на фоне багрянца, следующий день будет ветреным.

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